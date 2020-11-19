上呼吸道感染│學校取消派茶點辦生日會　家長不滿：孩子好失望

【防疫 / 學童 / 停課】多間學校爆發上呼吸道感染個案，受影響師生或需停課及接受新型冠狀病毒檢測。為了防疫，各間學校都出盡辦法，除了要求學生量度體溫及戴上口罩，亦取消了各個高風險的活動如生日會。不過有港媽於討論區發文，指得知有部分家長竟不滿學校的防疫安排，批評會令孩子上學時感失望，不禁直言：「我唔知呢類阿媽諗乜！」

多間學校爆發上呼吸道感染個案，有學校為了防疫只好取消茶點環節及生日會，但有家長竟大呻相關安排令子女失望。（資料圖片，非當事人）

該名港媽日前於親子王國討論區以「班group啲家長好煩」為題發文，指孩子同班的家長非常重視學校的茶點環節及生日會，程度甚至超越防疫。她說早前學校見疫情稍轉穩定，逐步回復正常面授上課，並會為學生提供茶點，然而疫情反覆，加上近日爆發上呼吸道感染個案，學校因而再發通告表示會取消茶點。

沒想到部分同班家長得知消息後卻感不滿，「又話灰咗呀，小朋友好期待呀」，指早已對子女說上學會有茶點，如突然沒有的話會失望，「唔係一次半次客套嗰啲好失望呀，係講到好驚天動地唔知小朋友點反應」。港媽直言難以理解相關想法：「𠵱家防疫呀！我好多謝學校咁快作出反應呀，你哋個仔女返學為咗茶點㗎？佢失望你咪解釋返係咩原因囉，好難咩？」

有家長得知學校取消生日會，在家長群組大呻校方的安排令子女非常失望。（資料圖片/ Getty Images）

她續說，學校原本安排了今個月舉行生日會，但最終因停課而被迫取消，同班的家長得知消息亦再次表示失望，「我唔知呢類阿媽諗乜！係咪無生日會個人唔識大一歲？茶點同生日會緊要過健康？」。港媽大呻，留在家長群組並非想與其他父母打交道，每次看到相關訊息都感到十分煩厭，「想聽下有咩學校嘢，唔係想聽佢哋個人感想，亦都唔係話quit就quit」。

帖文引來一眾家長網民熱議，有人批評相關家長缺乏警覺性及危險意識，「其實啲人明唔明防疫大過天」、「疫情當前無茶點無生日會好合理，健康最緊要，事無大小都無病呻吟乃庸人自擾所為」、「叫佢哋咪癲啦，衰啲講茶點唔食有幾閒，一陣食出個禍嚟元寶蠟燭都有份食呀」。

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不過也有不少網民認為，相關家長只是發牢騷，並非不明白防疫目的，反指港媽過分上心，「純呻下啫，話晒之前大半年都停課，𠵱家又因為多人病再停課，我相信唔多唔少都會唔開心同失望」、「如果小朋友咁啱碰到自己生日嗰個月冇得開，都會少少唔開心嘅」、「大家都係媽咪傾下偈，唔鐘意聽咪退谷，唔使下下咁認真」。

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日本全國中小學於上周開始復課，不少學校加強防疫措施。（神戶新聞視頻截圖）

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