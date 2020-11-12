子女發燒食退燒藥上學　回校再發燒　自私家長拒早退：咁易中咩！

近日本港多間學校爆發上呼吸道感染個案，新冠肺炎疫情未止，個人衛生及防疫絕不能鬆懈。昨日（11日）有中學校務處職員在網上投稿，痛斥1名家長不但沒有為發燒子女請病假，反而讓其吃退燒藥後回校上課，當天稍後學生再發燒，校方致電家長時，竟被罵麻煩，指「你哋畀兩粒退燒藥佢得㗎啦」、「咁易中咩！」，要求學生自行回家。

有中學校務處職員網上投稿，痛斥有家長不顧子女發燒，拒絕讓子女早退。（資料圖片）

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該名中學校務處職員在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示早前某天的小息時間，有學生身體不適需要到醫務室，在樓主細問之下，學生才透露自己前一晚開始發燒，當天早上吃了退燒藥後回校，認為可能藥效已退，所以再發燒。

鑑於疫情，校方職員不能怠慢，着學生盡快收拾書包，早退去看醫生。不過，當樓主致電學生家長，卻獲得令人啞口無言的答覆▼▼▼

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樓主在帖文怒轟涉事家長，「其實而家始終疫情都未完，大家係唔係有公德心好啲呀？？唔好成日諗『唔會咁易中』就咩都唔理啦！」。大批網民亦批評該家長自私，「唔想照顧點解要生」、「最慘是個學生，有咁嘅阿媽，連自己身體健康都唔care（在乎）」，並認為對方只是找「想搵托兒所」，逼發燒子女上學，「呢啲父母要拎去強制性絕育」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）

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