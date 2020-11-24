台女住夫家不被尊重嬲爆　網紅律師：另築愛巢才能徹底解決問題

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這位姊妹，你想談的是尊重，但是我想談的是一首歌，因為我想看到，我在尋找，那所謂的，老公的美好。而這三個事件，我相信不只三件，問題通通只有一個解答，就是，我看不到你老公的存在。

首先，燒香事件。當公公把香奪過去，老公應該要直接搶回來，然後嚴肅的跟他老爸說：「今日你搶香，他日誰祭你。」如果他老爸聽不懂，就用嫌惡的眼神看着他爸，接着不耐煩的「嘖」一聲，還是把香交給太太。

其次，出門事件。當要回娘家，跟公公問安，公公不予回應，老公就應該大聲的跟他老爸說：「今晚，我想來點特別的。」他老爸一定聽不懂，然後老公就大喊：「回我老婆家！」保證公公一夜好眠，因為已經氣到不醒人事。

呂秋遠認為婆媳問題最大責任落在丈夫身上，否則只有不與夫家同住才能解決問題。（《金都》劇照）

其三，符水事件。當小孩半夜哭鬧，婆婆要餵小孩符水，老公應該一口把符水喝乾淨，然後說：「有事，兒子服其勞，有符水兒子喝，真是以為孝乎！」趁着婆婆聽不懂的時候，老公就趴倒在地四肢抽搐，婆婆很緊張的時候，老公就從地上跳起來說：「Surprise!」

聽起來像是天方夜譚，對吧？因為現實生活中，你老公不可能這麼做，他只會默默的冷眼旁觀，偶爾跟他媽說，「好了啦！」接着轉頭跟你說，「老人家就這樣，你是要計較什麼。」還會同場加映，「再怎麼樣，我也是她生的，你要我支持哪一邊？」彷彿搞得自己最委屈，全世界都對不起他。可是瑞凡，你老婆住你爸媽家，不是她家，更不是你們的家。都幾歲了，還住在家裏，你是長不大膩？

婆媳或公媳問題的終極解決方案，根本就不是在於彼此尊重，同住在一個屋簷下，公婆就是認為，這是他們的家、媳婦應該要融入這個家，在這個前提下，尊重根本不可能存在。唯一可以解決問題的方法，就是不要同住。夫妻結婚後，原本就不該與婆家或娘家住在一起。真要與婆家同住，先生就得承擔所有敗戰責任。這件事沒有公平可言，因為誰都想翹着二郎腿、穿着短褲內衣在客廳裏看電視，既然老婆喪失了這個原本在娘家有的特權，遇到問題，就會全部是老公的錯。借住在別人家，容易嗎？就算老公願意請支援收銀也是沒用的好嗎？

什麼？她要融入你的家？她跟你，已經有自己的家，如果還是認為她該融入婆家，最好全家就是你家。所以，關於婆媳問題。老公是答案，不變的答案。有了自己的住家，做什麼都顯得勇敢。兩個人一起租屋，只有收穫沒有遺憾。與公婆同住，看的未來，永遠賭爛。

相信我，這是每天都在離婚的律師，提出的衷心建議。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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