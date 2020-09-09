婆媳同住拗撬多　港媽決定搬出自住請工人　反怨奶奶唔肯跨區湊孫

今時今日雙職父母眾多，未必人人也能全職照顧子女，這時家人或外傭就成了好幫手。有網民早前於討論區發文，指港媽同事與同住奶奶相處出問題，一家4口搬到「大西北」自住並聘用外傭，惟該同事卻不時埋怨奶奶不願每日到其家中照顧孫兒，甚至稱「做人爺爺嫲嫲，湊孫係責任」，令樓主大感不解，遂與網民分享討論。

有港媽因與同住奶奶有拗撬，與丈夫及子女搬出自住，卻埋怨奶奶不願跨區湊孫。（《BB來了》劇照）

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「湊孫係責任？」該網民早前於親子王國討論區發文，指公司一名港媽同事分別育有兩名3歲多及1歲多的小朋友，以往一直與老爺奶奶同住，惟婆媳之間相處起來常有拗撬。港媽一家4口其後搬出自住，於「大西北」租住一單位，並聘用外傭照顧子女。

港媽表明「唔放心工人姐姐湊」，因而希望居於九龍的奶奶每日乘車到其家中湊孫，不過被奶奶以「太遠」及「要煮飯畀老爺食」為由拒絕。樓主稱，港媽同事被奶奶拒絕後幾乎每日也大呻，直指湊孫是祖父母的責任，「話做人爺爺嫲嫲，湊孫係責任，難道BB唔使人湊，就會自己長大？」，又稱其朋友的老爺奶奶甚至「爭住湊」，批評奶奶不願幫忙。

不少網民批評涉事港媽非常自私，直指照顧小朋友是父母的責任，「搞唔掂咪唔好生囉」。（《BB來了》劇照）

帖文引來一眾家長網民討論，不少人批評樓主的同事是極品新抱，指她一面嫌棄與奶奶同住，另一方面卻怨奶奶不願每日跨區湊孫是自私，「老人家山長水遠每日來回搭3、4個鐘車去湊孫係責任？你同事儍的嗎？」、「住得近就話啫，而且老人家年紀大又要照顧老爺，一日半日無所謂，仲厚面皮叫日日來」。

亦有網民直言早已決定不會要求老爺奶奶幫忙照顧子女，以免出現分歧影響感情，「仔女自己生，總有法子搞掂，真係點度都唔掂，就唔好生囉」、「奶奶幫手湊孫99%吃力不討好，唔幫一身輕」、「對奶奶湊孫避之則吉，點會搵奶奶湊孫，婆媳關係隨時搞出人命」。

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