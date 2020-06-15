40歲大媽嫁閨蜜25歲兒子　好姐妹直接變婆媳　毒舌網民唔睇好

真愛無分年齡，內地近日流傳一段影片，表示一名40歲女子嫁給相距15年，只有25歲的年輕男子，更令人驚訝的女子和男子的母親是閨蜜，如今親上加親，由閨蜜變成婆媳，令不少網民都難以置信。

女子在抖音分享她和閨蜜兒子的愛情故事，又在片中貼出結婚證。（網上圖片）

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女子在抖音分享她和閨蜜兒子的愛情故事，她在片中貼出結婚證，表示「2020.4.2是我跟我閨蜜認識的17週年日，同時也是跟我閨蜜的兒子結婚一周年的結婚紀念日」。女子自爆是再婚，有三名兒子，但閨蜜的兒子仍寵她像個公主，「這是好命吧？」

女子和閨蜜認識17年，更是看著閨蜜兒子，即是她現在丈夫長大，女子就曾貼出2003年是23歲的她和8歲的老公去遊玩的照片，並稱「原來老公8歲就這種眼神看我」。

正所謂「防火防盜防閨蜜」，想不到兒子的女朋友竟然是自己認識了多年的閨蜜，閨蜜更變成自己的媳婦，不過作為媽媽的還是支持他們的。女子也指，經過2年婆媳關係，「依然開心快樂，只是談話內容變了」。

雖然可能受到旁人的質疑，女子也對他和丈夫的愛情很有信心，在影片中留言指「丈妻思愛，年齡不是問題，身高不是距離，夫妻生活需要兩個人去經營，並不是男大女小就能長」。

女子貼出2003年是23歲的她和8歲的老公去遊玩的照片，並稱「原來老公8歲就這種眼神看我」。（網上圖片）

不少網民看過他們甜蜜的生活，表示「開始相信愛情了」，但亦有人指他們只是炒作，「不信是夫妻」，亦有人不看她他們「小鮮肉對老阿姨的新鮮感，不知道可以保持幾年」、「20年後男的還是中青年，女的成了老太婆」。