5000元確診津貼｜不設資產審查　3類人合資格　申請方法一文看清

【5000元確診津貼／新冠肺炎】政府將向參與檢測的本地新冠肺炎確診者發放5000元津貼，有關安排引起網民關注，在Google Trends搜尋量亦上升。勞工及福利局長羅致光下午（11月23日）見記者交代詳情，點名申請津貼須符合3個資格，亦提及了計劃開始日期。

勞工及福利局長羅致光下午（11月23日）見記者交代發放5000元確診津貼詳情。（梁鵬威攝）

政府計劃向新冠肺炎確診者發放5000元津貼，以提供參與檢測誘因，羅致光下午見記者時交代詳情，表明本周就會開始計劃。究竟何時開始申請？哪3類才符合資格？是否有資產審查？如何申請？以下一一話你知。

確診5000元津貼Q&A▼▼▼

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同場加映：香港健康碼Q&A｜健康碼6問6答 申請方法＋4間檢測中心位置、費用

【香港健康碼Q&A／申請方法／社區檢測中心收費／位置】政府早前亦講解取得香港健康碼（港康碼）方法。究竟「香港健康碼」何時開始？如何使用？未來又是否有健康碼才能出入食肆、商場或公共地方？以下6問6答一一解答。

4間社區檢測中心位置、收費及開放時間▼▼▼

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健康碼Q&A▼▼▼

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同場加映：邊區收入高？盤點18區入息中位數 金融區僅第2 第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

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