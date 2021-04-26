回港易擴至全內地省市｜網上預約申請8重點、陰性結果有效期必看

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-26 17:22

【回港易申請／網上預約】政府公布擴展回港易計劃，由廣東省及澳門擴展至內地其他省市，4月29日（星期四）起，身處內地其他省市的香港居民，只要符合回港易計劃下的所有指明條件，回港時可免去須接受14天強制檢疫安排。究竟回港易如何申請？申請資格是什麼？陰性結果有效期多久？以下一一解答。

內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

政府公布擴展回港易計劃，由廣東省及澳門擴展至內地其他省市，4月29日（星期四）起，身處內地其他省市的香港居民，只要符合回港易計劃下的所有指明條件，回港時可免去須接受14天強制檢疫安排。

先看看「回港易」申請條件、網上登記方法及入境程序▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

獲認可檢測機構名單▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

「粵康碼」及「澳康碼」轉碼至「香港電子健康申報表」步驟及使用教學▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

「回港易」登記須知！做錯這件事或要強制檢疫

「回港易」登記方法簡單，但亦有多個地方要注意，例如哪些口岸才可以入境？要帶備什麼文件？陰性測試結果有效期多久？重新入境廣東、澳門是否可豁免強制檢疫？以下8大須知登記前須細看。

「回港易」登記8大須知▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼