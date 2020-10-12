邊區收入高？盤點18區入息中位數　金融區僅第2　第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

（資料圖片）

邊區家庭住戶入息中位數最高／最低？

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區家庭住戶入息中位數，中西區雖然是商業中心，但都只能排第2，而家庭住戶每月收入中位數最低的是哪一區呢？

即睇入息中位數最高地區排行11至18位▼▼▼

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即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

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女性收入中位數仍比男性低

另外，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告Quarterly Report on General Household Survey 2020年4月至6月》，2020年第2季就業人士每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工）有19,000元，其中男性就業人士每月就業收入中位數20,000元，比女性的17,000元多3000元。

而根據2019年第2季至2020年第2季趨勢，女性就業人士每月就業收入中位數雖然有升有跌，但作比男性少，形勢未有改變。

2020年第2季按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工）：

（01製圖）

按性別劃分的就業人士每月就業收入中位數趨勢（不包括外籍家庭傭工）：

（01製圖）

收入高低是否與教育程度有關？

俗語說「知識改變命運」、「書中自有黃金屋」，但究竟收入高低是否與教育程度有關？可先看看以下圖表：

從以上圖表可見，家庭住戶入息中位數最高的灣仔區及中西區，教育程度（學位課程）確實是全港18區當中首兩位，惟圖表亦顯示，家庭住戶入息中位數最低的觀塘區，教育程度（學位課程）並非最低，可見收入與教育程度沒有必然關係。雖然如此，圖表亦見到入息中位數最高的10個地區，教育程度（學位課程）明顯較排後位的區域高。

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10張圖看清香港人口、男女預期壽命▼▼▼