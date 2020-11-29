大氣層有多厚？高空3萬呎飛機只在最底層　北極光喺呢一層出現！

我們生活在地球，大氣層是我們賴以生存的必備條件之一，但究竟大氣層有多厚、分多少層，有什麼特色？Youtube頻道「Jared Owen」，便製作3D動畫向大家詳細解釋大氣層的分層及特色。

大多數科學家認為大氣層約有10,000公里，而月球距離地球則有384,400公里。（Youtube「Jared Owen」短片截圖）

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對流層最高高度大約11公里高，大部分雲層和氣象都發生在這一層，而珠穆朗瑪峰高約8.85公里，商業民航機的平均巡航高度則在空中9.3公里至12.4公里之間。

往上一層是平流層，該層可達50公里，商用飛機仍然可以飛到底部，軍用機可能會更高，而中間就是臭氧層，可保護我們免受太陽輻射的傷害，在這層可以找到氣象氣球。2014年，世界上最高的跳傘是從41.8公里高處跳下來。

商用飛機雖然可以於平流層底部飛行，但平均巡航高度則在空中9.3公里至12.4公里之間的對流層。（Reuters）

平流層的上層是中氣層，該層可達80公里，這裏的空氣稀薄，然而這是有足夠空氣使流星開始燃燒的地方，飛機和氣象氣球飛不了這麼高，但是只要火箭有問題不進入軌道，它們就會在這一層爆炸。

熱氣層（或稱增溫層）的熱氣上升至700公里，在大約100公里，大多數人都將外層空間視為起點，這就是所謂的卡門線，而這裏仍有空氣，但稀薄到令人以為沒有空氣，北極光就在這層發生，國際太空站也可以在這裏繞行。

最高層是外層，與真空結合的一層，空氣分子很少，幾乎不會相互碰撞，這層有很多衛星在繞行，因為空氣分子不會減慢它們的速度，很難說這層實際有多遠，大多數科學家認為大約有10,000公里，對比之下月球距離地球則有384,400公里。

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