幼稚園生濕地公園影畢業相　全班不戴口罩　家長霸佔草地趕人走

本港新冠肺炎疫情反覆，幼稚園早前亦爆上呼吸道感染，家長都格外小心。不過有港媽日前帶孩子到天水圍濕地公園玩，其間遇到一班幼稚園生沒戴口罩，正在拍攝畢業照，家長們還霸佔草地位置，不讓其他小朋友遊玩，令該港媽非常無奈。

有港媽日前帶孩子到天水圍濕地公園玩，其間遇到一班幼稚園生沒戴口罩，正在拍攝畢業照。（資料圖片）

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該名港媽投稿日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指假日下午帶孩子到濕地公園走走，打算讓小朋友在草皮上「放電」。一班穿着校服的幼稚園生在草地中間位置「吹住泡泡咁影畢業相」，當時樓主的小朋友走近草地時，即被其中一位媽媽揮手示意禁止再走上去，「叫佢行返落去」。

樓主指孩子根本沒走到影相位置，而且整塊草地很大，不明為何被禁止入內，因而上前查問，卻被該批家長一人一句趕走，令她非常無奈。

按圖睇小朋友被趕走全過程▼▼▼

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港媽跟孩子準備離開，經過那班畢業生和家長時，孩子問了一句：「點解你哋唔戴口罩嘅？」結果惹其中一名同樣沒戴口罩的爸爸發惡鬧爆「關你屁事」。

樓主批評，該所幼稚園的家長質素差劣，事件亦令她明白為何幼稚園爆發上呼吸道感染如此嚴重，「上呼吸道感染加肺炎咁嚴重都唔戴口罩，一個病就即刻惹開晒啦！」，認為港媽港爸應該要有責任心，「肺炎菌同埋流感係無眼㗎，唔會話佢係friend就唔會惹到囉！」，又指影完相就應立刻戴回口罩，「你哋咁搞法，一傳十，十傳百，停課只會沒完沒了囉！」。

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