無BNO想靠結婚移民　男友得把口零準備　港女心灰：變咗我逼婚咁

移民定留港，成為很多人的大難題，英國政府早前公布英國國民（海外）護照BNO「5+1」升級方案，更令不少港人心癢癢。有女網民就在討論區發文，指跟男友一直都視對方為結婚對象，自己擁有BNO但男友則沒有，因而有共識先簽紙再一起移民生活，惟對方只得口講而沒有行動，不但沒有計劃結婚事宜，亦完全不作任何事前準備，「明明係佢想走，點解唔係佢做主動？」，又求問其他網民應該如何是好。

有女網民指跟男友一直都視對方為結婚對象，自己擁有BNO但男友則沒有，因而有共識先簽紙再一起移民生活，惟對方只得口講而沒有行動。（資料圖片）

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該女網民在連登討論區，以「點解好似變咗我逼婚咁？」為題發文，指本身同男友都視對方為結婚對象，希望以後能一起生活，加上英國政府早前宣布BNO「5+1」方案，引起她倆的興趣，特別是男友很想盡快離開香港，惟他並無BNO，因而提出可以先簽紙結婚，儀式後補，「佢好想走，咁我覺得既然我有bno，大家都可以一齊走」。

不過定下離港日期後，樓主形容男友完全沒有何行動，不但沒有跟家人交代的打算，亦無商討辭職日期，甚至沒有計劃要開設銀行戶口等，「淨係話自己好忙，返工好忙好多嘢做」，令她非常無奈。

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帖文引起網上熱議，有網民認為樓主應自己照行照做，「有bno自己走先，你慢慢喺香港忙」，又認為應放棄男友，「呢件事就睇得出太幼稚」；有網民更表示，「你只係佢攞英國passport嘅工具，我估婚都冇求」，亦有人提到自身經歷，結局同樣唏噓。

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