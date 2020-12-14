聖誕節2020｜諗買乜諗到頭痕　其實交換禮物個「傳統」點樣嚟？

再過不久聖誕節便要到來！相信你一定能感受到大街到處開始掛起聖誕吊飾，瀰漫著滿滿的歡樂氣氛。除此之外，你也一定有發現周遭的親朋好友已經開始相約一同「交換禮物」，以此同慶聖誕節！

「交換禮物」已經是聖誕節不可或缺的一部分，不知從何時開始已經成為大家慶祝節慶的必要活動。當你還在苦思到底該選擇什麼禮物時，你有想過為什麼會有「交換禮物」嗎？為什麼聖誕節一定要交換禮物呢？現在小編就帶你解惑解惑～

到底係邊個發起？個「傳統」幾時開始？一個圖輯看清聖誕交換禮物嘅由來👇👇👇

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看完這些由來是不是又知道了一些聖誕節的小秘辛呢！不過先不論交換禮物由來的真正原因，能在這個重要的節慶與身邊的朋友、家人一同歡慶聖誕節，感受團聚的歡樂氣氛，小編認為這才是交換禮物最大的用意啊～

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