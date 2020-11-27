台經典靈異劇女神52歲超凍齡照曝光靚爆鏡　帶挈氣質女兒齊爆紅

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

和謝祖武搭檔演出《台灣靈異事件》，戲中飾演最初女主角「玉芳」而受到觀眾喜愛的女星趙英華，雖然演出39的單元後因檔期因素退出該劇，不過至今仍是台劇迷心中有勇有謀的女主角之一，而她在音樂界還曾推出長笛演奏專輯，是網友心中的氣質女星。

趙英華2000年結婚，婚後淡出演藝圈，定居國外，直到去年她開通了IG，偶爾分享日常生活，還與女兒同框，年過五十的她保養得宜，讓網友大讚還是一樣美麗。

52歲依然靚爆鏡　女兒遺傳美麗基因仲係馬術高手（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+12
+12
+12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

趙英華也在IG分享2個女兒的面貌，大女兒Natalie今年正滿18歲，小女兒Kimberly則是14歲，被網友大讚遺傳媽媽的美麗基因，Natalie還曾參加2019年馬術比賽泰國總理盃獲獎，讓趙英華開心喊「為我的寶貝感到驕傲」。

【延伸閱讀】美魔女vs不老男神　網選10大台灣凍齡藝人　索爆徐若瑄竟只排第八（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+24
+24
+24
《移動迷宮》30歲男星凍齡外表惹誤會　店員不信已成年拒賣酒給他
42歲小S徐熙娣IG熱舞狂騷美魔女身材　地獄級瘦身法曝光過6不食
台「煎包妹」6年前憑地震訪問爆紅　今成凍齡人母近照再掀熱議
「雷神」基斯咸士禾夫60歲媽媽原來是美魔女？外貌超凍齡網民嘩然

延伸閱讀：

賈靜雯樂曝晉升「一家8口」 網友卻一片歪樓提醒這件事

隨地吐痰引發被爆私生活混亂、潛規則換資源　賴冠霖發聲明回應

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。