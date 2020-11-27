台經典靈異劇女神52歲超凍齡照曝光靚爆鏡　帶挈氣質女兒齊爆紅

和謝祖武搭檔演出《台灣靈異事件》，戲中飾演最初女主角「玉芳」而受到觀眾喜愛的女星趙英華，雖然演出39的單元後因檔期因素退出該劇，不過至今仍是台劇迷心中有勇有謀的女主角之一，而她在音樂界還曾推出長笛演奏專輯，是網友心中的氣質女星。

趙英華2000年結婚，婚後淡出演藝圈，定居國外，直到去年她開通了IG，偶爾分享日常生活，還與女兒同框，年過五十的她保養得宜，讓網友大讚還是一樣美麗。

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趙英華也在IG分享2個女兒的面貌，大女兒Natalie今年正滿18歲，小女兒Kimberly則是14歲，被網友大讚遺傳媽媽的美麗基因，Natalie還曾參加2019年馬術比賽泰國總理盃獲獎，讓趙英華開心喊「為我的寶貝感到驕傲」。

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