比利時封城視理髮店「非必要」勒令停業　24歲女髮型師輕生惹民憤

新冠肺炎仍在歐洲肆虐，比利時最近發生了一宗令人痛心的慘劇。24歲女髮型師Alysson Jadin日前被發現在家中輕生，雖然她未有留下遺書，但家人朋友認為因疫情下她面對財政困難所致。Jadin在8月時用所有積蓄開了理髮店，無奈開業幾星期撞正最嚴封城令，她的工作被介定為「非必要」被迫停業，又有媒體找出她生前受訪片段，她在片中指政府認為她不符合條件，拒絕提供經濟援助。事件引起當地民眾不滿，炮轟政府疫情下只顧大企業利益，Jadin的死象徵工人面對「不必要的苦難」和「被遺忘」。

Alysson Jadin是一名髮型師，開店幾星期後又遇上封城令。（fb圖片）

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事件發生於比利時列日市（Liege），年僅24歲的女髮型師Alysson Jadin在當地時間11月16日被發現在家身亡，並未留下任何書面解釋，警方認為是自殺。當地人普遍相信她因疫情下財困才自殺，認為其死亡象徵疫情期間勞工面對「非必要的苦難」。

Jadin輕生前曾向親友透露自己財困，當地政府於11月2日頒布封鎖令，被外界質疑過於嚴格，所有被政府定義為「非必要行業」都要關門。Jadin生前曾接受訪問，講述她8月時用了2.5萬歐元（約23萬港元）積蓄開業，未料又撞上新冠疫情重來。

開業僅僅2個多月，疫情再次嚴峻，她被迫關門，「我的會計師上月就勸我放棄，但我拒絕了」，理髮店被勒令停業時，她的財政狀況很差。雖然政府對某些企業提供補助，無奈Jadin的理髮店未有受惠，其中一個原因，是政府認為她的店舖開業時間不夠長，拒絕提供援助。比利時政府的封城令，強制所有「非必要業務」關閉，封鎖令會維持至12月。

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她稱帳單接踵而來，難以努持生計，雖然不想放棄自己的心血，但現實是她已經捱不下去了，「食物、暖氣、帳單，全部都是錢」，自己不想這麼快宣布破產，「幾星期內失去一切」。

Jadin的死訊傳出，不少網民及媒體提及她做過的善事，例如疫情期間，她為養老院的長者免費理髮，更免費為新冠肺炎康復者理髮。事件在比利時引起哄動，民眾批評政府只顧大企業的利益，實質犧牲了所有中小企和自僱人士。本月22日，當地逾200名民眾在封城下遊行悼念，高叫「Alysson，你非常重要」。

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一位匿名塗鴉藝術家是Alysson Jadin的顧客，在當地留下她的畫像悼念。（Twitter圖片）

比利時一個匿名塗鴉藝術家是該理髮店的顧客，他說自己討厭理髮，但Alysson的理髮店令他很自在，又怒轟政府拋棄自僱人士，他同意要交稅，但認為稅款應該用來幫助Alysson這種好人，故他在列日市畫下Alysson的畫像作悼念。

比利時首相對事件感惋惜，更有高官向女髮型師家屬表達慰問，並鼓勵遇到困難的民眾尋求協助，但稱未有收到足夠的消息，無法評論事件。

（綜合）

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