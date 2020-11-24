日本政府鼓勵「食不除罩」　進食僅除半邊罩　網民質疑麻煩兼無用

日本新冠肺炎疫情未息，東京、大阪、北海道等地染疫個案再爆發，不少人認為除了因政府早前鼓勵當地人「Go To Eat, Go To Travel」有關，且有人無視疫情繼續聚餐，令一眾隱形病者在不同地方散播病毒，繼而令更多人中招。日本政府近日針對疫情推出新措施，包括「口罩聚餐」，鼓勵巿民「食不除罩」，即食客只在把食物送入口期間除半邊口罩，然後戴回才聊天，以防止飛沫散開。民網對有關做法表示懷疑，除了認為太麻煩，更指口罩會被弄污或掉下，且無法有效防疫，做法相當反智。

日本政府近日針對疫情推出新措施，包括「口罩聚餐」，食客需在進食期間只能除下一邊口罩，聊天時仍需戴口罩。（YouTube截圖）

日本早前疫情有所緩和，政府推出「Go To Campaign」振興國內經濟，鼓勵民眾在外消費及旅行。但近日新冠肺炎感染個案又再暴升，加上部份民眾不斷相約聚會，令民眾再次人心惶惶。

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當地政府針對疫情推出新防疫措施，包括鼓勵「口罩聚餐」，此種新式聚餐方法是鼓勵民眾「食不除罩」，在餐廳進食時只除下半邊口罩，並盡可能不說話，直至戴上口罩才可聊天，避免飛沫周圍噴。

有專家指，一枱4人如果全部除下口罩聊天，大家會不自覺的把飛沫噴到坐對面的人身上。如果坐在旁邊的人飛沫數量更是倍增，所以只要1個人是帶菌者，其餘3人亦很大機會染疫。

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有電視節目特意走到餐廳觀察客人們有否進行「口罩聚餐」，但發現不少人在上菜前有戴口罩，上菜後就直接除下口罩至用餐完畢。有客人更是未上菜前已除下口罩唞氣，他們解釋如果要邊戴口罩邊進食，是相當麻煩的事。

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大批網民同樣質疑新措施建議的成效，指不但很麻煩，而且有機會弄髒口罩，變相是另一種浪費；有人更認為這種做法毫無用處，「就這樣可以防疫嗎，太好笑了」、「口罩只戴一邊很容易掉下來」、「戴口罩本來已不好，還有這樣的限制，很痛苦」。

（NHK）

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