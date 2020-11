日本政府鼓勵「食不除罩」　進食僅除半邊罩　網民質疑麻煩兼無用

日本新冠肺炎疫情未息,東京、大阪、北海道等地染疫個案再爆發,不少人認為除了因政府早前鼓勵當地人「Go To Eat, Go To Travel」有關,且有人無視疫情繼續聚餐,令一眾隱形病者在不同地方散播病毒,繼而令更多人中招。日本政府近日針對疫情推出新措施,包括「口罩聚餐」,鼓勵巿民「食不除罩」,即食客只在把食物送入口期間除半邊口罩,然後戴回才聊天,以防止飛沫散開。民網對有關做法表示懷疑,除了認為太麻煩,更指口罩會被弄污或掉下,且無法有效防疫,做法相當反智。