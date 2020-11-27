忘年戀開花結果殊不容易，未想到只是新婚1個月卻被死神找上門。非洲國家烏干達的土柔王國（Tooro Kingdom）的62歲公主Ruth Cox Amooti是當地一名成功的女商人，和前夫育有4名孩子的她上月再婚，在當地引起轟動，因為新郎哥是一名年僅25歲的小鮮肉，二人年齡足足相差37歲。不幸的是，其表妹日前透露，公主因感染新冠肺炎離世，兩口子新婚僅1個月。

公主上月下嫁年僅25歲的男友，在當地引起熱議。（fb圖片）

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土柔王國（Tooro Kingdom）是烏干達西部邊境的4個傳統王國之一，上月才傳出一則在當地引來熱議的喜事，該國62歲公主阿慕蒂（Ruth Cox Amooti），當地人多數叫她作「Princess Cox」，她在10月底嫁給年僅25歲的男友阿拉巴（Larry Richard Abala），可惜好景不常，公主新婚1個月就傳出死訊。

公主的表弟Andrew Mwenda透露，她日前因呼吸困難入院，病情一直沒有好轉，轉至加護病房後，終於本月24日早上病逝。表弟稱公主整夜都要使用呼吸機，當日早上醫生突然說公主病況急轉直下已轉到ICU，最後他們都沒見到公主最後一面。

公主剛離世時，其新冠肺炎測試仍未有結果，但家人們已經全面消毒她的家，因應疫情更不讓其他親戚朋友入屋，可惜緊接而來再有一名王室成員離世。醫院後來才確認，公主因感染新冠肺炎死亡。公主葬禮於當地時間25日早上11點在聖安德魯教堂舉行。

外媒報道，公主年幼時其父考克斯王子已經離世，她由祖母養大。公主和前夫育有4個孩子，部分已搬到美國生活，她在烏干達波特爾堡生活，是出色的女商人，擁有大片土地。當地有傳她曾和一名軍官交往，雖然對方經常花錢討她歡心，但公主始終都較喜歡年輕的阿拉巴，即使年齡相距37歲，但她上月懶理旁人眼光結婚，可惜新婚僅1個月卻被不幸感染新冠肺炎亡。

（綜合）