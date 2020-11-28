巴士阿叔雙腳晾扶手　由油麻地到大埔抬足全程　網民轟無公德心

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，單日新增確診個案直逼百宗，惟不少市民卻出現「防疫疲勞」。有網民最近目擊1名中年男子在巴士上將雙腳「晾」在扶手杆，從油麻地一直維持姿勢至大埔廣福道，抬足全程。網民紛紛狠批大叔無公德心和自私，又笑言「咁樣坐，佢唔辛苦咩？」。

有巴士乘客將雙腳晾在扶手杆上，被網民炮轟無公德心。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民在facebook群組「Tai Po 大埔」上傳照片，指周日（22日）早上乘坐往大埔方向的271號巴士時，「見到呢位uncle腳太長，好有公德心咁無將對腳放喺對面凳」，反倒將雙腳「晾」在下層4人座位玻璃窗的扶手，抬得比椅背還要高，雙手則靠在窗邊和座位扶手，無視其他乘客的目光。

樓主表示，涉事大叔從油麻地寧波街乘車至大埔廣福道，「由上車3至4分鐘後一路keep（姿勢）到落車」，由於事發周日早上9時左右，因此巴士內未算多人，但有剛上車的乘客見狀，也立即回頭找其他座位。他續稱，當時巴士上未有人立即勸阻，估計車長未必知情，最後事件不了了之。

目擊乘客指，大叔由油麻地上車，維持坐姿至大埔下車，其間有乘客見狀即回頭找其他座位。示意圖，非當事人。（任啓邦facebook專頁）

帖文一出即引來其他網民炮轟，「唔使遮樣啦……佢想表演要上鏡先得㗎」、「咁冇公德心」、「張凳乾淨咗，但扶手污糟咗，有咩分別？一樣無公德心」；另有人認為大叔的獨特坐姿一點也不輕鬆，「落車腳痺」、「練緊易筋經」、「好快會椎間盤突出，唔好以為好過癮」、「呢個高難度動作，我都做唔到喎」。

👇👇👇同場加映：網民力數巴士恐怖鄰座行為👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇👇同場加映：乘客巴士上吃排骨飯 少女勸阻引發吵架 幽默港男一句話化解紛爭👇👇👇