兩夫婦違泊如廁　巴士無法轉彎塞足20分鐘　網民：搞到中環大塞車

香港地人多車多，塞車已是常態，但如果有人違泊而「一車累全家」，確實令人激氣。有網民在facebook分享多張照片及影片，指前晚（18日）上環一架私家車停泊在雙黃線，令巴士無法轉彎駛入永和街，「搞到成個中環大塞車」，有市民不忿上前爭論時，車主夫婦卻稱：「去個廁所之嘛，點知會搞成咁？」

前晚（18日）上環一架私家車停泊在雙黃線，令巴士無法轉彎駛入永和街，導致大塞車情況。（網民Chou Mei Zai授權提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

按圖睇「一車累全家」過程▼▼▼

網民「曹湄濟」在fb貼出相關照片及影片，只見一輛黑色私家車停泊在上環南豐大廈對出的雙黃線區域，一部88X號城巴被阻擋而未能轉彎駛入永和街，更導致該區大塞車。15分鐘過後，司機返回私家車上，有市民不滿走上前拍照，一女子立即喝罵「做乜影我老公？」，市民即反駁「佢架車塞住晒成個中環呀」，唯女子竟回覆「我去個廁所之嘛，點知會搞成咁？」，又用普通話大喊：「不要拍，不要拍！」

曹湄濟接受《香港01》訪問指，當時因為私家車停泊的位置，剛巧阻擋巴士轉彎，令德輔道中東西行線全塞，歷時大概20分鐘，其後警方到場發告票，鬧劇才落幕。

不少網民都鬧爆夫婦2人自私，「塞咗我15分鐘就係佢！」、「雙黃線班友都唔理，已經有人特登在欄杆加告示」，又指 「揸得車都唔入停車場，唔自在停車場錢啦」；有網民就指出該處是違泊黑點，「差唔多日日都有啲自私精泊喺度，塞咗架巴士唔過得」。

同場加映：網民亦曾經以地點、交通、飲食、環保等多個因素，盤點出本港最地獄的上班地點，有一區獲壓倒性認同▼▼▼