港男波砵放門口突消失　驚見被掉巴士站頂　網民救鞋後劇情神展開

不少人都會將外出鞋放在屋企門外，以方便出入和保持家中整潔。有港男最近在網上發帖，表示自己一向將鞋擺放門外，某天發現1對波砵不翼而飛，直至後來坐巴士時，驚覺波砵竟出現在巴士站上蓋頂，不禁大嘆「邊個咁大整蠱」。樓主事後向網民求救，許多人出謀獻策，同日更有人火速「救鞋」，惟之後劇情峰迴路轉，笑倒一眾網民。

有港男發現自己放在家門外的波砵，被人掉棄至巴士站頂。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「MK毒男」昨日在連登討論區以「【求助】比人偷左對波砵 之後發現自己對鞋…」為題發文，稱自己習慣將鞋放在家門外，惟某天出門時，發現1對波砵離奇消失，本以為只是母親放了入鞋櫃，未有多想便離開，直至他當天坐巴士，在上層向車窗外一瞥，才看到其波砵竟在巴士站上蓋頂。

樓主在文中直呼，「邊個咁大整蠱，將我對鞋擺上巴士站站頂，仲要（放）咁整齊」，問網民有什麼方法取鞋。大批網民看後紛紛回應，認為樓主本就不應隨便放鞋出門外，懷疑是被鄰居「報復」，「畀人掉咗落街咋話」、「抵死啦，擺喺出面阻住晒」、「可能有街坊唔鍾意」，又建議樓主找朋友幫忙，或問物業管理處借梯等。

直至今日凌晨約1時半，有網民上傳照片，看到他已幫樓主爬上巴士站取回波砵，並放在巴士站附近草叢，讓樓主稍後自行取回，大批「追帖」網民立即大讚「好人一世平安」。不過，最令網民驚訝的是，至今早10時許，劇情峰迴路轉，樓主再發布照片，指波砵已被人拿走，崩潰表示：「街邊鞋都偷無人性㗎……點解要咁搞我呢」，慨嘆「心很累」，心情大上大落猶如「天堂同地獄咁」，並希望不會再於其他巴士站看到自己的鞋。

👇👇👇同場加映：網民自爆大懵事👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇👇同場加映：網民10宗爆笑恐怖經歷👇👇👇