4性感女郎圍男新生跳辣身舞　台科大迎新晚會被轟「當夜店在玩」

大學迎新營讓新生盡快融入大學生活，但台灣一大學就傳出大玩令人面紅的迎新活動。日前有網民在PTT爆料，指一間大學的迎新晚會「當作夜店在玩了」。在上傳的照片中，只見有4名衣着性感的女生，圍着一名男新生搔頭弄姿大跳辣身舞，男生表情尷尬。涉事的彰化建國科技大學澄清4名女生不是該校學生，也不是網民形容的夜店女郎，而是平日有來校演出的團體，會檢討事件防止再發生，並指該名男生亦感到無奈。

台灣一間大學的迎新晚會出現4名火辣女郎圍男新生跳辣身舞畫面，被指像去了夜店。（影片截圖）

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日前PTT有網民以「建X科技大學把學校當夜店」發帖，稱看到一條影片，學生在辦舞會一類的活動，一名男生坐在椅子上，4名衣着性感比堅尼的女生圍着他跳辣生舞，發帖網民批評：「不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎？」

相關影片截圖：

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雖然活動幾乎出現了限制級情節，但不少網民卻認為是「招生廣告」，又笑稱明天馬上跑去該校註冊。然而，很多人批評學生活動出現這些環節不太合適。

網民點睇：

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事件引來熱議後，彰化建國科技大學回應事件，稱當時是進修部學生會在校內搞迎新晚會，因為學生較社會化，所以會找校外的團體來表演，澄清4名女生不是校內學生，也不是大家所指的夜店女郎，該團體之前也在校內表演過，但沒有出現類似情況。

校方指活動前已要求學生告知表演團體，不要做出脫離學校常規的行為，遺憾團體因為想炒熱氣氛「脫軌演出」，不適合出現在學校內，事後校方會檢討，防止類似情況發生，又指表演過程中曾拉男同學上台，該學生事後也表示很無奈。

（綜合）

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