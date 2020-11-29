網購衣服貪平大手入貨　台女拆陳年郵包　驚見黑裙竟恐怖分解

現時不少網店主打平價服飾，許多人貪方便一次過大手入貨，但台灣有女子最近發帖「警世」，指當她整理衣櫃時，順便拆開多個塵封已久的郵包，未料其中1件黑色「大擺黑裙」竟被自然分解，拿出來時猶如黑炭般自然分解，非常嚇人，讓她直呼：「這種錢真的不要省。」

有台女曾因貪便宜網購衣服，但買回來卻發現品質欠佳，將包裹放在衣櫃多年。示意圖。（Christin Hume/Unsplash）

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女事主日前在facebook群組「靠北網購2.0」發文，表示自己少不更事，年輕時看到網上商店的衣服既漂亮又便宜，手頭緊的她便曾買下一堆網店衣服，結果當時打開包裹後都會失望，形容新衣服除了有異味，材質也不好，穿上身不太舒服，有些衣服只穿了數次便脫線。

她指由於品質太差，該批網購衣服「就丟着沒什麼穿」，亦有數個包裏未曾拆封，直到她最近整理衣櫃才拿出來一看究竟；當她剛剛拆開包裹，惟看到的並非完整的裙，而是一堆被自然分解的布料，「拿出來就像炭化一樣自然分解了，我的手整個是黑的……真的很嚇人」。

台女最近整理衣櫃，一拆開包裹大嚇一跳，本應是黑裙卻化解成碎布，猶如一堆黑炭。（fb「靠北網購2.0」）

事主最後提醒網民，表示「很難想像這種品質穿在身上會不會對身體影響，這種錢真的不要省」。網民看過帖文後也大嚇一跳，笑言「為何買木炭回家？」、「為什麼會整個黑掉啊」、「碳化物」，又指樓主當時收貨時便應退貨，「當就不想穿不拆，為何不退貨」。

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