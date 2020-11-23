台妻呻網購中伏　鬆身長裙變緊身短版「童貞殺」　網民讚靚過原圖

現代人消費習慣改變，許多人都喜歡利用網路來購物，但也因此常常出現許多消費糾紛，最常見的就是照片與收到的實物有差異。台灣一名女網友抱怨在網路上買了一件洋裝，沒想到衣服送來後試穿一看才發現原本長版變成短版，讓她無奈的說不應該相信臉書賣的東西。

這名女網友在「爆怨2公社」貼文表示之前在臉書看到有賣家在賣衣服，照片中的女模特兒穿著一件灰色的針織長版寬鬆洋裝，造型讓原PO很喜歡，於是下訂買了一件，沒想到收到貨試穿一看卻發現長度、寬鬆度完全不同，讓她大失所望……

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原PO把自己試穿的照片PO上網，只見原本長版過膝的洋裝穿在她身上，長度短了一大截，寬鬆的衣服也變成很合身，完全襯托出原PO的好身材。她抱怨地說「是我錯看了嗎？原本寬鬆的衣服變緊身，原本到小腿肚的長度變膝蓋上？應該不是我眼睛障礙跟認知上的錯誤吧？」

雖然衣服不是原PO想要的款式，但是網友們反而認為她比女模特兒穿的還好看，「不是啊，妳穿了很性感欸，反而比廣告照還好看」、「果然印證了身材好，穿什麼都好看」、「不得不說，妳穿起來比較好看欸」、「第一張是賣家穿起來示範的嗎？說真的，妳贏她好多，妳穿起來身材好多了，凹凸有致，賣家那張穿起來很像發育不良的小孩偷穿媽媽的衣服」、「第一次看到買家秀比賣家秀好看」。

而這類的網購糾紛也讓一些網友很有同感，「完全就是不同件啊，應該拿去退了，不過妳都穿了也不知道能不能退」、「我也買了一樣的，結果穿不到半天，手袖部分就開口壞掉了」、「我已經很多次了，網路購買看很漂亮，收到品質車工布料完全不行」。

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