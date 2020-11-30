泰國網紅創意拍美極廣告　食杯麵辣到噴火　消防員爆笑一招對付

泰國廣告出名有創意，最近有當地網紅接拍美極最新系列杯麵廣告，新口味包括了泰國辣燒雞味，及超辣冬蔭公味，廣告使用了相片說故事的形式，逐張表達情節推進。該網紅在廣告內化身人型哥斯拉，因為吃杯麵辣到噴火，結果全屋着火，幸好有消防員幫助，最後一招KO他的惡行，非常爆笑。

泰國網紅在其facebook專頁「บ้านกูเอง」（我的家）發佈最新廣告，今次與美極合作，推廣新推出的「Maggi Fusian World Taste」杯麵，當中包括辣燒雞味，及超辣冬蔭公味。該網紅多數以相片說故事的形式取代影片，利用道具及自身的浮誇表情，在每張相片交代故事進展，吸引讀者一張接一張的看下去。

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而他在今次的杯麵廣告就扮演一位因為吃杯麵而辣到會噴火的男生，更因此令全屋着火。媽媽發現後即通知消防員，對方趕至即衝入屋嘗試救火，期間發現男生趴在地上，行近一看即驚見他原來吃着杯麵，更像哥斯拉一樣噴火。

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大批網民力讚廣告充滿趣味，帖文至今已獲1.6萬人讚好，2.9萬次分享，「我也想試試噴火」、「快笑死了」、「泰國的廣告從不令我失望」。

（บ้านกูเอง@facebook）

同場加映（01製圖）

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