泰國和尚好心買彩票中頭獎獲460萬　最後被迫出走寺廟下場超慘

中大獎未必有好結局！泰國一名和尚早前為了幫助路邊的彩票小販，和寺廟的人一起買下所有彩票，不料這堆彩票合共中了高達1800萬泰銖（約460萬港元）的獎金。和尚原本打算將錢存起來，他日遇上有困難的人時就分給他們。消息傳開後吸引大量人流到寺廟求助，令和尚們不勝其煩，「揸數」的和尚被迫離開寺廟，甚至要隱藏自己的行蹤。

沙馬祖（Montri Samajjo）為了幫助彩票小販，決定與其他和尚合資買彩票，最後中了大獎。（資料圖片）

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沙武祖（Montri Samajjo）今年67歲，是泰國暖武里府一間寺廟的和尚，在該間寺廟待了7年之久。早前他在路上遇見1名彩票小販，該名小販主動上前兜售滯銷的彩票，說自己賣不了所有彩票但又需要金錢。沙武祖為了幫助別人，和其他和尚合資共1500泰銖（約386港元）買下所有彩票。

意想不到的是，這堆彩票中竟然有3張中了價值600萬泰銖（約153萬港元）的頭獎，共得1800萬泰銖（約460萬港元）。當地有報道提到，中獎前他曾經發了一個怪夢，在夢中觸摸了一副舊棺材，他醒來後沒有當一回事，怎料這是中獎的好兆頭。

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沙武祖中獎後先給予他的養子各100萬泰銖（約25.5萬港元），然後再將部分捐給寺廟及其他有需要的人，餘下的就自存到戶口，遇到有需要的人就將錢分給他們。

消息傳出後卻引來大批民眾到訪寺廟求助，紛紛說自己有困難，希望可以分到金錢，甚至有人深夜上門，令寺廟內的和尚深感困擾。最後沙武祖需要離開生活多年的寺廟，寺廟方面只能說沙武祖已經不在，希望民眾不要再來。有泰國網站就指，和尚不能購買彩票，但和尚們解釋他們買彩票只因賣彩票的人上前求助。

（綜合）

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