絕世好奶奶｜台女千字文感激好奶奶　幫湊仔煮飯陪伴抗抑鬱超窩心

說到婆媳關係，不少人都只想起「我的野蠻奶奶」，但台灣有女子最近發文感恩遇上絕世好奶奶，憶述過去從懷孕、產前及產後抑鬱以至創業，奶奶就如「第2個媽媽」般窩心陪伴，不但幫忙照顧小朋友和打理家頭細務，更成為兩公婆之間的和事佬，讓台妻滿心感激，坦言「我就是想給妳最好的！」，希望能好好報答奶奶的愛。

有台妻在網上發帖，感謝奶奶過去的貼心照顧，並協助她捱過產前和產後抑鬱。（《BB來了》劇照）

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台妻在facebook群組「爆怨2公社」發帖，表示自從她嫁入門後，奶奶就變成她第2個媽媽，永遠只想到其兩夫妻，卻不為自己打算，「每天問我想吃什麼她（奶奶）煮給我吃」，在她懷孕期間，奶奶半夜肚餓也會為她準備消夜；即使衣服穿不下了，奶奶很快便會買新衣服給她，「跟我說變胖沒關係，生完再瘦就好」。

直至第1胎順利出世，奶奶眼中不只看到乖孫，也對樓主說「辛苦了」、「好好休息」，並替他們照顧嬰兒。當樓主懷第2胎時，由於家中愛貓過世，樓主每天都以淚洗面，產前抑鬱更日益嚴重，奶奶見狀便再收養2隻小浪貓，希望哄樓主開心。

奶奶貼心舉動太多，樓主繼續在文中一一列舉▼▼▼

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台妻最後解釋，指丈夫成長於單親家庭，奶奶獨力養大2個兒子，一直身兼父職，不少外人在眼中是「男人的工作」，她卻早已習慣自己解決。台妻感嘆地指，「我對她（奶奶）的心疼大於一切，所以才希望有能力之下給她能給的」，不時送禮物逗奶奶開心。

帖文一出即引來網民熱議，眾人紛紛直呼「羨慕」，希望樓主好好珍惜這段婆媳關係，「能把媳婦當女兒疼的真的不多」、「妳好有福氣有個好婆婆！」，「妳一定也很好 所以婆婆對妳才更好」、「好老公不好找，好婆婆更難找，恭喜妳都找到了，這比什麼都好」。

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