新抱鬧爆同住奶奶極自私　網民起底揭曾獲對方賣樓資助上車置業

婆媳糾紛或是世上最難解決的問題。有港媽於討論區發文，指因失業而搬到其家中同住的奶奶，將她前一晚煲滾後放涼的凍滾水倒掉再煲，批評對方非常自私。網民均認為事件雞毛蒜皮，建議她與奶奶多點溝通便能減少誤會。 不過有網民「起底」後發現，涉事港媽年初曾發文，指因新冠肺炎疫情相繼失業的老爺奶奶原本已置業，但為了幫她及其丈夫上車才賣樓套現，當時她還稱讚奶奶「好好」，批評她僅半年多時間就「變晒臉」。

有港媽於討論區大數奶奶行為自私，卻被網民揭發年初曾大讚老爺奶奶願意賣樓套現，資助她和丈夫「上車」置業。（《BB來了》劇照）

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該名港媽早前於親子王國討論區發文，狠批同住的奶奶行為非常自私：「完全唔理解，乜嘢構造先可以自私成咁！」她指睡前煲落滾水，原打算放於壺內放涼，但奶奶起床後想飲熱水，便在沒有知會她的情況下，倒掉放涼的水再煲熱水。港媽稱奶奶只是在其家中「暫住」，形容奶奶「一直當自己租間房」，不常與家人溝通。

不少網民都認為港媽的經歷只是小事一宗，建議她與奶奶多溝通，又指大家同住，生活習慣需要互相遷就，「超級雞毛蒜皮之事，一家人，平心靜氣問下溝通下啦」、「老人家生活習慣唔易改變，呢啲小事係好煩人好困擾，但同一屋簷下唯有諗個方法適應下」。

有網民「起底」後發現，港媽年初才發文稱讚老爺奶奶為人和善，而且待她不錯，批評她獲兩老資助買樓仍不懂感恩。（《BB來了》劇照）

不過有網民「起底」後發現，港媽今年2月初發文，指已屆退休年齡的奶奶因疫情影響相繼失業，無法再負擔租樓開支，被迫搬回其家中同住。

當時港媽指，老爺奶奶其實早年已置業，但為了資助她與丈夫上車才賣樓套現，稱讚對方「平日都和善，對我亦唔錯」，更就同住一事問網民意見：「佢地真係好好㗎，所以都想睇下點樣令奶奶住得安心啲，都怕佢會覺得打擾我地，佢做咗咁多年嘢，忽然唔使返工可能會好悶。」

網民「追po」後直指港媽「變晒臉」，留言批評她受人恩惠卻不懂感恩，「佢奶奶連自住樓都賣，拎筆錢畀佢哋買樓，自己去打工租屋住，究竟有幾多奶奶可以做到咁？做人要學識知足、感恩，少少事都上網想公審」、「佢奶奶真係唔應該賣樓幫佢哋啦，幫咗人仲要俾人數，兼搞到自己好似乞兒咁掉返轉寄人籬下」。

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港媽見狀留言反駁，指「𠵱家層樓係我租嘅，同奶奶無關，唔係畀錢、畀首期就可以自私到盡頭，自私事件一籮籮」。她又稱婚前一直和丈夫與老爺奶奶同住，丈夫亦一直有份供樓，反駁受人恩惠的說法，「係囉『想』畀錢我哋畀首期，然而停留喺『想』位置，同埋同post有講返，賣樓錢分3份，舊嗰層樓我老公有份供，只係拎返自己嗰份」。

港媽的反駁言論非常惹火，引來更多網民批評，「其實你奶奶完全唔需要賣咗自己層樓俾你哋做首期，就算你老公有份供，都係未結婚前給父母的家用，佢亦有份住，所以唔可以話有份供就要分返層樓一份錢。為咗自己有樓，要父母賣樓租屋住，真係極自私行為，你奶奶真係好偉大，唔好再為小小事而厭惡佢，應該學懂感恩」、「要老爺奶奶賣樓就咪講咁多嘢啦！咁本事就咪靠老人家，又一故事教訓我哋唔好信片面之詞，講到嚟暫住你度咁大口氣，你欠佢哋㗎」。

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