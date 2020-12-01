煮湯圓做少一動作竟被分手　奇葩男友秒變臉狠批：「餿水一樣！」

天氣轉涼，晚上吃碗熱辣辣的糖水既溫暖又滋潤。有台女早前於討論區分享煮湯圓的經歷，指有次煮花生湯圓給男友吃時，竟因做少一個動作而惹起爭執。男友更狠批她煮的湯圓猶如餿水，之後更提出分手，令她非常傻眼而且深刻。

有台女早前於討論區指，有次煮花生湯圓給男友吃時，竟因做少一個動作而惹起爭執，最後更分手收場。（示意圖/GettyImages）

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有台女日前於Dcard討論區分享經歷，稱曾因煮湯圓而與男友爭執，最終分手收場。她說事件雖然已發生了一段時間，惟每次想到就「覺得真的真的非常好笑」。她憶述有次男友買了兩盒花生湯圓，到她家放下便出發上班，兩人講好下班後一起吃湯圓。

當時台女問男友「有沒有想加什麼料」，對方爽快稱隨她決定，由於台女自小吃包餡湯圓都習慣不加糖直接煮，她遂特別告訴男友，不過對方並無明言不能接受，「他就回個意義不明的貼圖」。

沒料男友下班回家，看到只用開水煮的湯圓便「整個變臉」，質問她為何沒加料或調味。台女感無奈，只能解釋：「我家都這樣煮啊，不是有說了嗎？」這時男友開始「碎碎念」，又稱以為她只是開玩笑，更狠批：「這要怎麼吃啊？像餿水一樣！」

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台女雖感委屈，但仍讓步表示可一同外出買料，不過男友仍大發雷霆，「說買完回來湯圓都爛了，我自己搞的，為什麼他也要去」，其後又大罵她「根本就是生活白痴」，把剩下的湯圓拿回便離開，「後來還跟我討已經煮的那盒的錢」。

因湯圓而分手的奇葩經歷令不少網民傻眼，紛紛祝賀她「獲得解脫」，「自己說隨意又愛嫌，這種人分了也好」、「他只是想跟你分手吧」、「湯圓和糖是無辜的！」。也有不少「同道中人」認同樓主的食法，稱「我家包餡湯圓也是開水煮直接吃不會喝湯」、「我家也是只有湯圓沒有糖水，湯圓本身就很甜了啊」。

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