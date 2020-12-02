Ellen Page宣布跨性別　嘲諷留言引罵戰　網民：難怪港人唔敢出櫃

【Ellen Page / Elliot Page / 跨性別 / 變性】曾參演《潛行凶間》（Inception）、Netflix大熱作品《雨傘學院》（The Umbrella Academy）、《Juno少女孕記》（Juno）的加拿大女星Ellen Page早年出櫃，表示自己是同性戀後，於今日（2日）凌晨在Instagram宣布自己是跨性別人士，並改名做「Elliot Page」。事件引起全球影迷關注，不少人都大讚他勇敢追求屬於自己的生活，但亦有香港網民開玩笑說「去男廁係咪會見到佢」，因而引起罵戰，「難怪咁多港人唔敢出櫃囉」。

加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。（Ellen Page fb圖片）

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Elliot Page 在社交網站發表聲明，指自己現在是位跨性別人士，並改名為Elliot」，他稱無法言表達這刻奇妙的感覺，能愛自己到敢去追求真正的自我，又指現在的喜樂是真誠，同時也是脆弱，又說愈擁抱自己的身份，愈能去做夢，「我的心就愈成熟」。

對於Elliot Page 的新身份，全球影迷都紛紛獻上祝褔，又指她不但演技令人印象深刻，真實生活上亦勇敢追求自我，非常值得人尊敬和支持，勇氣可嘉。但有香港網民則留下帶嘲諷的留言，「點解變性要同全世界宣布？」、「去男廁係咪會見到佢？」但有人隨即反駁港人在性別平權上大為落後，思想狹窄，「睇到啲留言就知，難怪咁多港人唔敢出櫃囉」。

另有網民擔心Elliot Page公開變性後戲路會否更窄，不過還是祝褔他有一個自己感舒適的身份繼續演戲，而最令影迷關心的則是，他在Netflix劇集《雨傘學院》新一季劇情中，會否以男角色登場，帶給觀眾驚喜。