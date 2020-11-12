跨性別網紅一圓變性夢　小A辣四小時由弟弟變妹妹：都是為了自己

台灣網紅小A辣本是男兒身，不過卻一直希望可以成為女生，之前就曾去做隆胸、整型手術，如今又到泰國進行性別置換手術，在生理上可以成為真正女性。

據「鏡週刊」報導，小A辣本來計畫四月要去泰國進行手術，無奈遇上新冠肺炎（COVID19）疫情，只能暫緩變性計畫，等到十月疫情較和緩，就透過代辦處理相關事宜，飛往泰國花了45萬元台幣進行性別置換手術，手術過程只花4個小時，不過術後復原很辛苦，小A辣在床上躺了一個星期才能下床。

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對於這次手術小A辣透露有先與媽媽溝通，讓她能了解做手術後，只要好好保養身體，還是能活得像一般人一樣，還特地向祖先擲茭，取得祖先同意以及媽媽的諒解，而男友一開始也反對，認為手術有危險，不過小A辣表示身體是自己的，做這一切都是為了自己。

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