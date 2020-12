Ellen Page改名成跨性別人士　曾被金牌導演侮辱：你應跟她上床

荷里活著名女星Ellen Page繼2014年出櫃表示自己是同性戀後,昨日他在instagram宣布正式成為跨性別人士(transgender),並改名為 Elliot Page。性別議題讓Elliot Page在演藝路上飽受困擾,不少網民想起3年前他曾自爆年少時被《變種特攻:兩極爭霸》導演畢特烈納(Brett Ratner)性騷擾一事,當年畢特烈納當眾出言侮辱其同性戀身份,令他非常痛苦。

加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士,並改名為Elliot Page。(Ellen Page fb圖片)

加拿大著名演員 Elliot Page生於1987年,他在2007年憑電影《Juno 少女孕記 》(Juno)爆紅,後來接拍不少賣座電影及電視劇,包括參演《潛行凶間》(Inception)及Netflix大熱作品《雨傘學院》(The Umbrella Academy),被稱是荷里活看好的新星之一。

不過2014年演藝事業如日方中的他,在人權運動組織「Human Rights Campaign」舉辦的發光發熱(Time to Thrive)座談上公開出櫃,表示自己是同性戀者,,演說中他一度哽咽,訴說多年來遭遇的歧視與內心的煎熬,「我厭倦了以噤聲來隱瞞與說謊,我痛苦了許多年,我今天在這裏,與你們同在,站在痛苦的一方。」。

3年前荷里活演藝圈被爆多宗性醜聞, Elliot Page亦曾發表公開文章,大爆16歲時曾被一名導演飯局上在枱底摸腳。他更公開指責曾拍攝《火拼時速》(Rush Hours)的著名導演畢維納(Brett Ratner)當眾因他的性向作出侮辱。

Elliot指,2006年僅18歲的他接拍《變種特攻:兩極爭霸(X-Men: The Last Stand)中的「幻影貓」(Shadowcat)一角。在記者會開始前,導演畢維納突然當眾指着旁邊一位大他10歲的女性笑說:「你應該跟她上床,好讓她知道自己是女同志。(You should f–k her to make her realize she’s gay)」

Elliot解釋,當時自己未宣布出櫃,而且仍不確定性取向,面對着畢維納公開的侮辱,他感到非常生氣又難堪。他又指畢維納常在片場對女性工作人員不禮貌,又會說出淫穢的笑話,當時更曾強迫他必須穿上寫有「Team Ratner」的T恤,以行動表達對導演的祟拜,但他堅決拒絕,直言:「我跟你不是同一隊!」

結果他當日即被電影製片嚴重警告:「妳不准這樣對導演說話!」他更因此在劇組被懲罰,是演藝生涯中最苦不堪言的回憶。後來他宣布出櫃後,積極為LGBTQ群體發聲,更可自由地與伴侶Emma Portner生活,他坦言是人生中做過最好的決定。

