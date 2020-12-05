狗版兄弟情深│哈士奇來回示範教視障哥哥跳下台階　網民：看哭了

兄弟情深人人都聽過，原來狗都一樣。內地微博日前熱傳一對哈士奇狗狗影片，只見一隻啡色的狗狗在台階上下跳躍，不停示範鼓勵一隻視障狗狗跳下去。主人稱牠們其實一對狗兄弟，失明的叫大寶，弟弟叫巨寶，相信下次大寶再來時就有勇氣自己跳下去。影片弄哭許多網民，「我既是你的眼，又是你的拐杖」，同時大讚主人對大寶不離不棄。

哈士奇大寶是隻失明狗狗，主人稱牠天生沒眼球。（微博影片截圖）

狗狗情深逐格睇：

+ 12 + 12 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日前微博上熱傳一段哈士狗影片，片段中有隻狗狗在教視障同伴跳下台階，狗主稱兩隻狗是兄弟，看不見東西的叫大寶，教牠下台階的是牠弟弟叫巨寶，巨寶見到哥哥不敢跳下。片段所見大寶在台階上甚是慌張，雙腳停在台階邊緣，此時毛呈啡色的巨寶在台階上來回跳動，上上落落似是做示範，又用口輕咬一下大寶，最終一對狗兄弟一起跳了下去。

狗主陳先生接受內媒訪問稱，大寶的眼是看不見的，牠當時想自己下來，但下不來，所以巨寶才去幫哥哥，拍片前巨寶已經做了幾次這個動作，他馬上掏出手機拍下。

網民感動痛哭：

+ 5 + 5 + 5

陳生續稱大寶是天生失明，「生下來就沒有眼球」，因為看不見，所以每到陌生環境都會這樣。見到大寶學會跳下這麼高的台階，陳生深感欣慰，相信下次再上去時牠就敢自己下來。

影片令許多網民「看哭了」，大讚「這是信任的力量」，大讚弟弟就是大寶的「眼睛」、「牠總有另一雙眼睛為牠帶路」，有留言提到因為狗隻的嗅覺靈敏，所以大寶聞到巨寶的氣味下降，才知道牠做了跳躍動作。也有不少網民留意到狗主也相當暖心，沒有因狗狗失明而遺棄牠。

（微博）

同場加映：狗狗超強頭頂神功