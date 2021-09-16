動物奇趣｜狗真係咁聽話？表面服從主人　可能只係費事煩hea緊你

很多主人都非常看重狗狗對主人的服從性。在訓犬當中，狗狗服從性是跟訓犬的難易程度掛鉤的，因此也也有很多人覺得，服從性強的狗狗就會越聽主人的話。但是狗狗服從主人就說明狗狗絕對聽話嗎？事實其實並非如此。



狗狗的服從行為分為兩種，一種是主動性服從，也就是狗狗自己主動積極進行的一種服從行為。當主人發怒，或者狗狗面對自己喜歡的人的時候，狗狗會壓低身子、貼平地靠近對方，有時候也會舔舐鼻子或者對方的嘴角。

這些行為一方面包含了「不要生氣，冷靜一點」的安撫信息，另一方面在面對喜歡的人的時候也有一點表達親和示好的意味。

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狗狗的另一種服從是被動性服從。這是一種狗狗在無法逃避的情況下因為害怕而被迫做出的服從行為。狗狗會露出肚子給對方示弱示好，同時會避開對方的眼神，尾巴下垂夾在兩腿中間，表達「我很抱歉」的意思。被動性服從經常在兩隻狗狗相處時出現。在即將發生衝突之前，弱勢的一方會因為害怕而做出服從的行為。如果狗狗過於恐懼，甚至會出現漏尿的情況。

雖說狗狗會服從對方，但也並不代表狗狗就會對對方的要求言聽計從。因為狗狗的服從行為在大部分情況下都是屬於一種妥協與讓步。也就是說，狗狗會選擇用示弱的方式企圖讓這件事情過去。比如狗狗因為調皮搗蛋被主人責罵的時候，狗狗會主動表現出服從。這種時候狗狗的示弱就只是說明牠不想跟你吵，不想要情況繼續惡化。至於主人不想讓牠搗蛋的本意，牠理解不了，也不會去想。

可以說，狗狗的服從行為對狗狗的影響是有限的，時效也很短。它最大的作用也只是阻止當下的情況繼續惡化，對於日後的訓練的作用並不大。如果強迫感到害怕的狗狗服從，有時候反而會讓狗狗害怕主人，導致彼此的信賴關係瓦解。比起讓狗狗服從，主人更需要做的是建立彼此之間的信賴關係，教導狗狗正確的行為。如此一來，狗狗才能真正理解主人的意圖，從而更好地配合主人。

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