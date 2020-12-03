女友「唔夾」為由分手　ADHD自閉巴打嘆成長路艱難：寧願生cancer

由金秀賢主演的熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，精神病患者及其照顧者能夠找到屬於自己的一片天，感動不少觀眾，不過現實卻未必如戲劇般事事也能大團圓結局。有連登網民發文分享經歷，表示患有專注力失調症（ADHD）及自閉症，自小無論學習或是社交也受影響。當他以為長大後找到一份能養活自己的工作，及一名願意包容他的女友時，對方卻以「唔夾」為由提出分手，令他大受打擊，慨嘆即使已付出努力，也未能獲得接納，悲憤道：「我寧願自己係生cancer（癌症）。」

患有專注力失調症及自閉症的連登網民發文分享經歷，指自小無論學習或是社交也受影響，近日女友提出分手，更令他大受打擊。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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「我有精神病，今日我連女朋友都無埋。」連登巴打「I_am_Elona」昨晚發文，表示自己是專注力失調症及自閉症患者，自小學習上已遇到不少問題。他說小時候已很好動，「我好鍾意係課室出邊走廊跑嚟跑去，上堂聽書嘅時候成日都好想喺自己座位跳出嚟」，因此即使成績未算太差，上課時仍會被視為「搗亂生事」的一群，「訓導老師日日都罰我小息去操場罰企，全世界都望住我因為失序行為而要俾最惡嘅訓導老師鬧，好醜怪」。

直至中學，樓主坦言成績不算差，對科學相關的科目很有興趣，上課時非常精神，亦會主動抄筆記，但其他科目，尤其是中文科則「好容易遊魂」。無論花了多少時間，也未能將課文背進腦中，更曾因而被罰留堂至天黑。當時他也「發覺自己真係唔多朋友」，表示曾因不懂與人溝通而作出無禮行為，「因為我成日都好容易衝動亂講嘢，唔小心得罪人，所以愈大個，就愈少朋友」。

樓主說，明白自己的病情直接影響工作及社交能力，惟沒料到女友未能包容至最後。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

後來樓主順利考上大學及畢業，找到一份「畀完家用交晒卡數都仲有錢剩」的工作，原以為病情只要不影響別人便無問題，但上班時卻因犯錯而被同事疏遠，間接影響人際關係。不過當時他未有灰心，因身邊有女友支持，而對方亦明白他的徵狀，不時幫她打點一切。為了回報女友，樓主說：「能力範圍內做到，我都盡量做足」

他說明白自己的病情直接影響工作及社交能力，生活上亦有很多事情需要別人照顧，原以為女友願意包容，可惜對方早前卻以「唔夾」為由提分手，令他大受打擊，「其實我無責怪佢咁樣諗，因為我連自己都覺得自己一無是處」。

樓主慨嘆，社會根本不接納ADHD及自閉症患者，稱他主動求醫並非為了獲得別人憐憫或遷就，「我只係想證明，我都有努力過，我都想做返正常人」，但現實卻事與願違，「我寧願自己係生cancer。世界唔會憐憫，唔會接納我呢種問題人」。

不少網民看過樓主的經歷都送上安慰，「做返自己先係最緊要，無人、無一個『病』可以完全定義你」、「你分享嘅事當中你都有反省自己嘅不足，亦有好努力去嘗試為住自己嘅不足而去改變，所以你並唔係一無是處」。亦有「同病相憐」的網民分享克服生活困難的方法勉勵樓主，「我諗首先你要接受咗自己係咁先，再慢慢做好自己本分先，人哋會對你改觀」。

一名台男有台男在Dcard討論區發文，慨嘆10多年前因家人反對，與當時熱戀中的大學女友分手，其後一直對女方念念不忘，直至早前在共同好友的婚禮上重遇對方，以伴郎和伴娘身份踏上紅毯，更鼓起勇氣吐露心聲說「我很想妳」，惟結局卻令事主和不少網民痛心：

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