成都夫婦分手　靠每日互拍私密照重覓愛火　拍足兩年攞埋攝影大獎

攝影師劉珂和晃晃都是成都人，兩人於2003年相識，之後相戀、結婚、生子，一起生活、共同創作。2017年，在一起近15年後，他們覺得雙方的關係遇到瓶頸，決定分手，擺脫社會定義下的夫妻身份，並嘗試通過藝術創作來重新探索兩人關係。

自述：劉珂、晃晃 編輯：楊曜（一条）

從2017年1月1日到2018年12月31日，兩年裏，他們每天去觀察對方，每天為對方拍一張照片，然後組合在一起。最後共730組照片，集結成《鏡子》系列作品，並憑此獲得2019年第十一屆三影堂攝影獎大獎。過程中他們發現，一些鮮活的感受重新出現了，感情更好了。現在，劉珂、晃晃與兒子小虎，一家三口生活在成都市郊的小院，10月初，一条來到他們家拜訪。

夫婦分手後靠攝影重覓愛火 點圖繼續閱讀劉珂和晃晃的故事▼▼▼

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【劉珂、晃晃自述】我們重新打開了自己，重新去認識對方，找到兩個人之間流動的東西，那也是最初吸引我們在一起的原因。《鏡子》在三影堂展出時有次分享會，有一個很內向的女孩，她看了以後，晚上跟我們偶然地遇見了，她可能鼓着勇氣來跟我們講她的感受。她說從我們的作品裏獲取到一種向上的能量，能夠幫助她去解決跟家人、跟男朋友之間的一些問題。

雲南與三峽

我們的審美和生活方式，受雲南的影響很大。一直以來，我們對城市的高樓大廈、車水馬龍不太習慣。2004年，我倆一起搬到雲南，待了兩年多，大家對生活有了一個新的認識。彩雲之南非常美。當時有挺多朋友，玩音樂的、做行為的、寫詩的、寫劇本的，各種各樣的人聚集在一個院子裏，大家各自工作、一起生活。每個人都帶着最簡單的那顆心。

我們經常在晚上月亮下或者一個篝火邊，唱歌跳舞，玩一些即興音樂、做行為表演，並通過照片來呈現。整個人的狀態和精神是打開的，那種情形下，你無時無刻是具有創造力的。那時也在探索攝影的更多的可能性，它還能幹什麼？

劉珂和晃晃親述在雲南市郊的烏托邦式生活（點圖放大閱讀）▼▼▼

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兒子現在特別喜歡電腦，網絡對他們這一代人的影響挺大的。今年疫情期間，網課之餘，他在網上自學，然後自己動手用紙盒和配件做了一台電腦、一個投影裝置，還裝上了小喇叭，和他以前做的動畫連接在一起，完成了他自己的一個作品。他寫的作品自述裏，他說只要有想像力，你的世界就是很豐富、很美好的。我們看了挺感動。

現在，我們各自有自己的空間，有自己喜愛的東西，同時能相互去交流。包括現在一個孩子在我們中間，我們三個人相互學習、共同成長。 人活在這個世界上都是共同成長的一個過程，自己探索，然後自己找到自己的一個過程。

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