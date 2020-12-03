Govek口罩特價$0.7一個　Level 3獨立包裝　莎莎Sasa門市網店有售

【口罩 / 莎莎 / Sasa / Govek / Level 3】新冠肺炎疫情反覆，市民繼續搜羅口罩做足準備。莎莎近日推出限定優惠，於本月1日至7日期間以特價發售 Govek Level 3 口罩，30個獨立包裝只售19.9元，平均每個口罩低於一元。

莎莎推出限定優惠，於本月1日至7日期間以特價發售 Govek Level 3 口罩，30個獨立包裝只售19.9元。（Sasa Hong Kong 莎莎香港FB圖片）

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莎莎在fb公布消息，由即日起至12月7日，Govek高規格Level 3口罩只售19.9元，平均每個低於0.7元，於全線門市及網店同步發售。

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莎莎推出限定優惠，於本月1日至7日期間以特價發售 Govek Level 3 口罩，30個獨立包裝只售19.9元。（Sasa Hong Kong 莎莎香港FB圖片）

【GOVEK 一次性防護型口罩 Level 3】(白色)(30片)

● BFE細菌過濾效率 ≥99%

● PFE顆粒過濾效率 ≥ 99%

● STC (香港標準及檢定中心)檢測認證

● 有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

● 超闊耳帶設計佩戴舒適

● 尺寸：17.5cm X 9.5cm

● 獨立包裝

● 中國製造

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