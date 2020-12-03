理的口罩官方網店開張　買滿$200免運費　附各區指定銷售點名單

【理的口罩 / Ultra Ready / 網店 / 銷售點】本港迎來新冠肺炎（COVID-19）第4波疫情，市民都不敢鬆懈，四出搜羅高防口罩「看門口」。名牌口罩廠「理的」近日在facebook公布，開設自家網上商店URShop，市民可直接於網站購買理的產品，有齊規格達Level 3的大碼及中碼口罩，售價為150元50個，香港製造。

理的Level 3成人口罩，售價為150元50個。（理的圖片）

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理的周二（1日）宣布網上商店URShop正式開張，顧客可於網站直接購買理的產品，暫時只接受Paypal (信用卡) / Payme 或銀行轉賬付款，經由順豐送貨，試業期間買滿港幣200元免順豐運費。

理的fb專頁亦公布，有售賣50片非獨立包裝大碼及中碼口罩的指定零售分銷點，分布於香港、九龍及新界區，以及各網店。

以下是指定零售分銷店名單▼▼▼

理的口罩詳情：

款式：醫用外科手術口罩 (17.5x9cm / 14.5x9cm | 50片散裝)

規格：ASTM-F2100-11 Level 3 、EN14683 Type IIR

- B.F.E. , P.F.E. ≥99%

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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