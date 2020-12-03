台網友慘遇地獄級惡臭女同事　兩個禮拜冇換衫　堅稱有沖涼但……

保持乾淨外表、良好衛生習慣對一般人來說都是基本，不過近日有名網友表示，新報到的女同事不只衣服看起來都沒換，還散發出臭味，他忍無可忍主動詢問對方到底有沒有洗澡，對方才表示有洗，只是……

咁都算沖涼？啲衫咁橋全部「長得一樣」？睇睇嗰位新女同事有幾難頂👇👇👇

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底下留言紛紛表示，「手機畫面有味道出來了」、「超誇張，洗澡跟頭髮至少還是要固定洗吧？」、「你應該問她，回家到底有沒有脫衣服」、「高中真的有這種女同學，方圓2公尺都有味道，鞋子一拖大家一起吐，頭髮油得像章魚」、「愛穿一樣的衣服無所謂，但已經臭到影響別人就不行」。

也有網友指出，「會不會她有10套一樣的？」、「我也是很多同款同顏色衣服褲子，都工作時在穿的，但我都每天洗喔！」、「完了，我每天都穿一樣的衣服褲子上班，會不會也被誤會」。不過對此原PO指出，女同事雖然說有很多套，但她衣服上的髒污都在同個地方，實在不能相信她的話。

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