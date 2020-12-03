周庭首次判囚獄中慶生　日本網民送祝褔　YouTube頻道去向成關注

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，因參與去年6月21日包圍警察總部，事後分別被控煽惑及參與未經批准集結罪，當中周庭被判入獄10個月，亦是她本人首次入獄。作為日本網民最囑目的香港政壇人物之一，入獄消息一出旋即引來日本各方輿論紛紛，twitter更是引爆了支持周庭的聲浪，而在眾多推文之中，原來除了關心香港政壇的消息外，更有很多推文是關心周庭入獄的情況！

黃之鋒、周庭涉去年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪。(資料圖片)

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前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭涉及去年6月21日的包圍警察總部案被捕，近日受審，最終三位均表示認罪，因此分別被判監13個半月、7個月及10個月，更需即時入獄。消息一出，在日本有「民主女神」之稱的周庭成為了日本討論區的焦點，在其Twitter公布的判囚帖文更獲1.9萬次轉推。

周庭Twitter以日文公布判囚消息。（周庭Twitter截圖）

除了香港的政壇變化外，日本網民最關注的是以下三點：

第一點：周庭獄中慶生

其實從被捕至面對審判以來，外界認為周庭入獄的可能性一直不低，因此在日本twitter上就出現了「#周庭生誕祭」的標籤，而進入司法程序後，更熱傳周庭有機會要於獄中度過生日，因此這個標籤的討論熱度就扶搖直上，不少人紛紛製作麵包及蛋糕，甚至是手製模型等，祝願周庭在獄中能有一個溫暖的生日。

第二點：首次入獄

由於是次為周庭人生首次入獄，加上她一貫都以溫柔女生形象示人，因此有網民都擔心周庭一介弱女子能否適應獄中嚴苛生活，不少日本網民對此大感不捨得，甚至有人打趣提出應將周庭的刑期全數轉嫁至黃之鋒身上，非常爆笑。

第三點：關注Youtube去向

周庭一直有經營自己的個人Youtube頻道，而周庭入獄必然意味着頻道或者面臨無限期停止更新，而由於周庭於大部分影片中都有加註日文字幕，因此亦吸納了一堆日本粉絲。入獄消息一出，很多網民都關心周庭的個人Youtube頻道到底何去何從，甚至有日本網民高呼「Agnes（周庭的英文名字）不要走」表達遺憾。