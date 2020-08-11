周庭被捕　日本網民即熱搜國安法、#FreeAgnes　香港人竟關心呢樣

警方國安處昨（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等共10人，其中前眾志成員周庭涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」罪名，昨晚於大埔寓所被警員拘捕帶走。 由於周庭操流利日文，過往曾積極到日本演講及接受當地傳媒訪問，講述香港反修例運動的情況，其被捕消息一出即獲香港及日本網民注意，令其名字的搜尋量急升。數據更顯示，日本網民得知周庭被捕後，即搜尋港版國安法的相關資料，至於香港網民的相關搜尋則為周庭住所的資料，似乎非常關注她稱疑被監視一事。

前眾志成員周庭被指勾結外國勢力，8月10日晚於大埔寓所被警方拘捕帶走。（盧翊銘攝）

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昨晚8時25分，周庭facebook管理員發文，指一批警員到達周庭家中，網民得知消息非常關注。Google Trends數據可見，「周庭」一詞的搜尋量於約8時半直線急升，於消息曝光後僅15分鐘，即8時40分達到高峰。周庭名字的搜尋熱度一直高企，直至10時許她確認被捕並被警方帶走才逐漸回落，惟熱度仍比平日高近五成。至今晨傳媒再次報道，搜尋熱度亦一度反彈。

講得一口流利日文的周庭，過往曾積極到日本演講及接受多間媒體訪問，講述香港反修例運動的情況，更一度獲《福布斯》日本選為50名最具影響力人物之一，亦有當地傳媒為她冠上「民主之女神」的稱號。昨晚日本傳媒亦有報道其被捕的消息，Google Trends數據可見，「周庭」的名字於香港時間昨晚9時許急升，至10時許她被帶走後達到高峰，惟搜尋熱度不及香港。

周庭去年曾於日本接受電視台直播訪問，講述反修例運動情況：

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日本網民關注港版國安法

網民對周庭被捕一事的關注點可從相關搜尋關鍵詞得知一二，日本網民得知消息後，都對港版國安法以及周庭等人牽涉的案件相關資料感好奇，故「香港國安法」、「周庭Facebook」、「中國拷問」以及「黎智英」等，均是熱門相關搜尋字眼，而「香港國安法」條目的搜尋量更呈飆升狀態。

↓↓↓日本地區「周庭」的熱門相關搜尋↓↓↓

另外，日本Twitter有關周庭的搜尋量亦急升，更冒起了 #FreeAgnes 的hashtag。

從Twitter Trends可見，「周庭氏」及#「FreeAgnes」都是日本地區熱搜10大之一。(Twitter Trends)

周庭早前在facebook上傳照片，指有可疑人士在其家門外出沒。（周庭facebook）

香港網民關注周庭被監視

至於香港網民近日看到警方以涉嫌違反國安法拘捕多人，對相關法例無疑比日本網民更有認識，因此着眼點並不在於法例，反而更關注周庭住所的資料，或許由於周庭於被捕前一晚曾提及有可疑男子於住所外日夜徘徊有關，故「雅景花園」、「大埔汀角路」成為熱門相關搜尋。另外，有網民對周庭於政壇的活動感興趣，故「周庭日文」及「周庭英文」亦有上榜，相信是用作搜尋她於外地的演講或言論。

↓↓↓香港區「周庭」的熱門相關搜尋↓↓↓

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