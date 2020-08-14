日本網民驚訝周庭身旁出現「芝士牛丼」 　黃之鋒爆笑自嘲回應了

警方國安處周一（10日）以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等共10人，其中前眾志成員周庭涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」罪名，當晚於大埔寓所被警員拘捕帶走。 由於周庭操流利日文，過往曾積極到日本演講及接受當地傳媒訪問，講述香港情況，當晚其被捕消息獲日本網民關注，有當地網民討論相關新聞時疑認不出黃之鋒，忍不住在Twitter問道：「為何周庭身旁經常出現一個『芝士牛丼』（日本潮語，用來嘲笑別人是宅男）？」此帖火速被香港網民發現並翻譯成中文，連黃之鋒也不禁貼圖笑稱：「其實我未食過芝士牛肉飯」

「芝士牛丼」近日成為日本網絡的最新潮語，嘲諷看起來愛吃芝士牛丼，或看起來常叫芝士牛丼的人都是陰沈、內向、邊緣人，甚至宅男。（Twitter圖片）

日本網民因為香港的反修例運動，對前眾志成員周庭加深認識，有日本網民日前在Twitter發帖，表示發現周庭身旁經常有個「芝士牛丼」陪伴在側，由於「芝士牛丼」所指的毒男特徵，包括戴眼鏡、像中學生的氣質、毫不型格的樣子、黑髮而且無造型等，引起網民紛紛估計「芝士牛丼」就是黃之鋒。

「芝士牛丼」近日成為日本網絡的最新潮語，事源當地網民ibiryo（ いびりょ）一張於2008年的舊畫作在兩年前被日本討論區網民再度翻炒，畫中主角是一個戴眼鏡的男生，他說：「不好意思，我想要一份特大三色芝士牛丼配溫泉蛋。」結果此圖成為熱門圖片在網上瘋傳。

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日本網民發現周庭經常有個「芝士牛丼」陪伴在側，香港網民估計討論對象就是黃之鋒。（周庭＠YouTube截圖）

「芝士牛丼」是日本的潮語，用來嘲諷那些看起來愛吃芝士牛丼，或看起來常叫芝士牛丼的人，認為他們是性格陰沉、內向的宅男或邊緣人。（Twitter圖片）

然而現實中並沒有三色芝士牛丼，最接近的產品則為SUKIYA的「三種芝士牛丼」，網民以此潮語嘲諷那些看起來愛吃芝士牛丼，或看起來常叫芝士牛丼的人，認為他們是性格陰沉、內向的宅男或邊緣人。「芝士牛丼」這潮語本身含有貶意，甚至某程度上是一種人身攻擊，在日本當地成為不能亂說的字詞。

黃之鋒很快留意到日本網民對他的關注，昨晚於facebook專頁爆笑澄清。（黃之鋒@facebook截圖）

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黃之鋒很快留意到日本網民對其關注，昨晚（13日）於facebook專頁爆笑澄清：「其實我未食過芝士牛肉飯……」有香港網民更為周庭解說稱她不愛吃芝士，笑言「唔好再叫眼鏡男帶佢去食了」，結果獲周庭親身回應大讚「呢個comment（留言）100分」。其他網民紛紛留言笑指黃之鋒有新花名，「牛肉丼眼鏡男」、「牛芝丼」、「黃芝丼」、「直頭去做代言人啦，收返廣告費」、「眼鏡男有市場了」。

（綜合）