飲珍奶吐出不明「紅豆」　台女上網一查超崩潰：超像蟑螂蛋！

對一間食肆而言，食物質素和店內衛生都非常重要。有台女最近在網上分享喝珍珠奶茶的可怕經歷，表示在她喝到一半時，驚覺口中珍珠黏着像紅豆般大的不明物，吐出來並上網一查，才發現與蟑螂蛋非常相似，嚇得她直呼「從沒想過這麼『幸運』的事會發生在我身上」。

有台女分享飲珍奶超可怕經歷，指喝到一半才發現口中有蟑螂蛋。（Dcard圖片 ）

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該名台女在Dcard討論區發文，指日前在高雄某飲品店買來「波霸伯爵鮮奶」，但在客運上喝到一半時，竟發現口中的「波霸」（即珍珠），黏着一顆大小如紅豆的異物；更可怕的是，在她吐出異物後，才驚覺可能是「傳說中的蟑螂蛋」，不禁大嚇一跳，「從沒想過這麼『幸運』的事會發生在我身上」。

台女其後上網搜尋「蟑螂蛋」的照片，發現與口中吐出的異物太相似，最後只好悲憤地壓破蟑螂蛋，並笑言「雖然我的心情沒有因此變好，但這個世界能少一點蟑螂會更美好」，又估計自己很快便要「踎廁所」。

帖文一出，網民紛紛留言稱「好噁心」，「天啊！如果是我一定超崩潰」、「我想我應該很久不敢喝珍奶了」。不過，台女後來再於帖文補充，指已向涉事飲品店反映事件，並提醒店家注意食材存放的衛生問題，形容對方非常有誠意，願意賠償及承諾全店清潔，上傳對話截圖也見店方深感愧疚，多次向事主道歉，於是呼籲網民「放過」店家。

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