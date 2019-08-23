冷氣噴出巨型曱甴超驚嚇！　網民鬥恐怖經歷：一口氣噴幾十隻蟑螂

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蟑螂是不少人心中最害怕的生物，尤其是在意想不到的地方突然出現時，更會讓人嚇的魂飛魄散。最近就有網友在PTT上分享，自己家中的冷氣只要有一陣子沒吹，過幾天只要打開，往往聽到一陣「窸窸窣窣」的聲音後，接着就會看到「大強」從冷氣口乘着冷風噴出，嚇的他不知道如何是好，上網求救網友：「真的心好累」。

該名網友在PTT上發文，表示自己租屋處有一台分離式冷氣，從去年到現在總共噴出三隻「大強」。平常如果每天都有開冷氣，一切就相當正常，不會有蟑螂從裏面突然噴出，但每次只要周末有幾天外出不在家，回到家後一打開冷氣，就會聽到一陣「窸窸窣窣」的騷動聲：「然後就看到大強從冷氣風口噴出來」。維持着平常每天晚上開冷氣不會噴，幾天沒開冷氣一開就會噴的頻率。

網友在PTT上發文，表示自己租屋處有一台分離式冷氣，從去年到現在總共噴出三隻「大強」。（PTT）

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原PO接着說，平時雖然會在小套房裏用電鍋煮飯，但房間有放殺蟑的一點絕，另外浴室排水孔也是可關閉式，有時雖然會在房間裏看到零星的德國小蟑螂，卻不曾出現大蟑螂，崩潰為什麼「大強」會從冷氣出風口噴出，懷疑是從室外管線跑進去，或是冷氣裏面有蟑螂蛋：

現在是一次噴一隻，已經夠嚇人，但我真的超怕以後會一次噴好幾隻。

對此不少網友哀號表示，自己家中也遇到類似的狀況，共通點幾乎都是只要幾天沒開冷氣，一開就有機會噴出「大強」。

按圖即睇網民慘痛經歷的留言▼▼▼

另外也有專家出面解釋，這種狀況基本上是因為冷氣排水管沒有做儲水灣，直接通到外面或是與排水溝相連，才會造成「大強」透過冷氣排水管侵門踏戶進到家中；也可能是因為冷氣機內的冷媒管破裂，導致壓縮機中的冷凍油漏出，讓機體內部的銅管布滿油污，喜歡油脂的蟑螂因此進入築巢。建議原PO還是找專業師傅協助，找出真正原因才能對症下藥。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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