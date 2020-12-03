極惡心！飲品店員工拍片舔珍珠吐回鍋中　疑當事人留言稱「好玩」

疫情下人人更關注個人衛生及食物安全，不過台灣有網民爆料，指有飲品店員工竟於店內以共用湯匙撈起珍珠「漱口」，放進嘴內舔後再吐回鍋中，上載片段至社交網站後更表示「離職了可以發（片段）了」。片段引起網民關注，紛紛向涉事店舖了解，店方事後表示事件交予警方調查，相關員工於8月已離職。而疑似拍片者則一度留言稱片段於店舖關門後拍攝，承認當時出於「好玩」的心態，指該批珍珠事後已銷毀，所有的器具亦已清潔，當事人亦遭到公司懲處。

有網民早前爆料，指台灣一間飲品店員工竟於店內以共用湯匙撈起珍珠「漱口」，放進嘴內舔後再吐回鍋中。（爆料公社圖片）

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有台灣網民早前於網上群組「爆料公社」發文，指當地一知名連鎖飲料店的員工於8月拍下短片，顯示一名穿灰色上衣的男店員，在店內以公家湯匙撈起珍珠，放進嘴裏舔並發出如漱口的聲音，其後再將珍珠吐回鍋中，旁邊的人見狀發出陣陣笑聲，過程非常惡心。片段疑被上載至社交平台，並加上「離職了所以可以發了」的字句。

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片段甫爆出即引起網民關注，不少人直指難以接受，紛紛向涉事店舖總公司了解。店方回應查詢時強調是單一事件，已交予警方調查，又指出兩名涉事員工已於8月離職，不排除對兩人採取法律行動及要求賠償。有網民後來發現，疑似拍片者事後曾留言稱片段是今年8月所拍，當時店舖已經打烊，整鍋珍珠其後亦已倒掉，認為網民大驚小怪，覺得沒什麼大不了。

隨着事件發酵，拍片者後來再留言，承認事發時是抱着「好玩」的心態，拍片後已清洗所有器具，「沒有任何一個客人吃到有口水的珍珠，用具也有做清潔」。拍片者續稱，對於「做了很不應該行為」表示歉意，指出「做這件事情只有我們兩個知道，公司當下不知情」，事後亦已遭到公司懲處，強調「會負起相關責任」。

台灣有網民於討論區分享，指在西門町過馬路的時候突然有「奇怪的感覺」，仔細看才知道是被人用珍珠奶茶中的珍珠射中，弄得自己的衣服甚至是頭髮都中招。她分享離奇經歷之後，竟引來大批網民留言，指曾遇上同類事件，才發現中招人數眾多，於是決定報警求助：

樓主分享中招後的照片，可見身上有中招的痕迹，甚至連頭髮都找到珍珠。（Dcard圖片）

樓主分享中招後的照片，可見身上有中招的痕迹，甚至連頭髮都找到珍珠。（Dcard圖片）

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