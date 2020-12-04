台灣美女去洗車　老闆噴半罐酒精才夠膽開工　車內極噁心畫面曝光

常有人說越是漂亮的女生，房間越是凌亂不堪，原來車都一樣？台灣一名洗車店老闆在fb群組發文，說遇到一名美女來洗車，結果打開車門「瞬間呆滯」，發現車內極其髒亂，噴了半罐酒精刀開工，網民看到照片後大呼這根本是一輛「垃圾車」。有同樣開洗車店的網民就分享經驗，說女生用車多數比男生髒，而且「越漂亮的車主，車越髒」。

樓主驚訝車內非常髒亂。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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樓主在fb群組「爆廢1公社」發帖，他經營一家汽車美容店，遇到長相甜美的正妹開來洗車，殊不知他打開裏面一看傻眼，「瞬間呆滯了一下」，車內地毯、兒童椅都發霉，「處理前整台噴了半罐酒精才敢施工」。

從照片所見，汽車坐椅下有不少紙巾，地下更是滿布像沙或草的碎屑，波箱附近有不少地方生鏽，而且四處都有草屑，兒童椅更是嘔心，上面有許多食物殘渣和污漬。

網民點睇 :

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網民看完照片，直言樓主應該要加她價，「這車沒救了」，甚至說這根本是輛「垃圾車」。更令人好奇的，是車內地板有垃圾都算了，「連排檔桿都髒成這樣」，令網民大感驚奇。

帖文還引出一些經營洗車店的網民，笑言女生用車多數都會比男生髒，「鞋子衣服亂丟，我還遇過內褲，用過的衛生棉」，奇就奇在裏面似乎有個定律，愈是漂亮的女車主，車都會愈髒。

（fb群組「爆廢1公社」）

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