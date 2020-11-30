救護車欲經消防通道入屋苑救人　保安竟要求改道：車閘夜晚唔會開

救人救火等緊急服務爭分奪秒，相信市民看到消防及救護車也會主動讓路。不過有網民日前發文，指有救護車到紅磡一屋苑救人時，打算從消防通道駛進屋苑，惟遭保安以「呢度車閘夜晚唔會開」為由拒絕，並要求救護員從行人閘口步行進入。事件引來網民熱議，不少人批評涉事保安失職，直指消防通道本就為緊急車輛而設。《香港01》正向相關物業管理公司查詢。

有網民指有救護車打算駛進紅磡一屋苑救人，惟遭保安拒絕開閘並要求改用行人閘口。（fb群組「馬路的事討論區（常理版）」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民上周於facebook群組「馬路的事討論區（常理版）」發文，指本月21日，一輛從九龍灣借調到紅磡的救護車奉召到一私人屋苑，「架跨區救護車兜咗兩個圈都搵唔到大廈入口，然之後有幾名熱心街坊引路到屋苑消防通道閘口」。救護員下車拿開「雪糕筒」，並要求保安員開閘讓救護車進內，駛至最近大廈的位置方便救人，沒料竟遭拒絕：

樓主指，駐守於閘口的保安員曾向保安室查詢，不過保安室並無即時答應開閘，反而叫保安員「記得要問清楚，去邊座邊個單位」。而保安員得知救護員將要救人時，亦無負責帶路，最終救護員需「攞齊所需要裝備，跑住入去搵嗰棟大廈」。

樓主大感不滿，批評屋苑保安部處理不當，「都唔係淨係一個保安員嘅問題，唔知道入到去大堂會唔會要求出示證件登記呢，有咁嘅管理處，唯有希望嗰個屋苑唔好有火警，同埋居民身體健康」。

帖文引來網民關注，直指樓主講述的情況非常嚴重，或會導致傷者失救，質疑相關保安有失職之嫌，「未聽過有地方可以阻住救護員唔畀入」、「消防通道竟然消防處都唔用得」、「而家係個管理員漠視佢嘅住客安危喎！生命救援嘅嘢，幾分鐘就足夠決定生死」、「如果出現延誤被追究，個保安可能牌都無埋」。

另有自稱曾任保安的網民指，正常情況下如見到救護車必定會先開閘，「緊急嘢一定係關住客事，冇理由阻佢」，然後登記事發時間及緊急車輛的車牌，再向當值上司匯報，強調「人係直接放入去」。

👇👇👇同場加映：救護員稱工作量大被批唔捱得 同袍列8點反擊：堅持緊嘅都想幫人👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇同場加映：救護員疫情下工作直踩15小時 怒轟市民濫用：救護車唔係免費的士👇👇👇