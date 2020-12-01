車CAM直擊｜車主屯門公路疑拋貓出車棄養　好心司機停車救起送醫

「棄貓者，你真的以為可以逍遙法外嗎？」近日網上流傳一則車CAM片段，只見一隻小貓疑似從一輛私家車內掉出來，貓咪在地上不停翻滾，後方司機見狀立即停車並救起牠。上載片段者稱小貓是被人從高速行駛的汽車中拋出來，呼籲大家「全城緝兇」。

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有網民在facebook上載一條車CAM片段，指事發於本周日（11月29日）上午8時許，在屯門公路拍攝。從影片可見，一架私家車在鏡頭左邊出現並高速駛過，不久就看見中線出現一隻黃色小貓在不停翻滾，而該部私家車漸漸遠去。車CAM的司機見狀立即停車，並上前將小貓救起。

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據帖文表示，小貓是由私家車掉出來，懷疑是被人棄養，善心人其後帶小貓看獸醫，幸好沒有骨折，經診治後由好心人的朋友收留。帖文者還批評「人在做，天在看。棄貓者，你真的以為可以逍遙法外嗎？」

帖文引起網上熱議，不少網民都批評棄貓行為冷血，「人神共憤」、「唔要佢已經仆X，唔要都唔使喺公路掉掛？」稱見到貓咪在路上打了多個滾翻都感心痛，又感謝好心司機出手救貓，「好人有好報」。

不過有網民則指，未能從片段中清晰看見小貓被抛出車外，懷疑是否貓咪偷偷匿入車底取暖，其後不慎在途中掉出來，但上載者表示可能性很低，又指「好心人親眼見到小貓從車窗裏面飛出來」。

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