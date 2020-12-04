嫲孫戀︳38歲韓男網紅娶73歲婦　網民質疑造假　曬恩愛影片藏證據

韓國一對網紅因拍片分享「嫲孫戀」生活而引起熱議，38歲男方「波仔」近日更透露女友其實並非65歲，而是73歲，令戀情再度成為全城焦點。不過人紅是非多，有網民最近從影片中找出5大「造假證據」，讓不少人紛紛質疑他們是否假扮戀人，以騙取網絡關注和收入。

韓國38歲男網紅與73歲女子情侶檔拍片，影片大部分達數十萬觀看人次，但被網民質疑戀人身份是否造假。（YouTube影片截圖）

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38歲波仔月前與73歲女友開設YouTube頻道「a loving couple」，不少影片均有10萬以上觀看人次，部分更達百萬人次。他們在影片聲稱已相愛8年，並已修成正果結婚。雖然有人留言祝福，但也有網民覺得苗頭不對，仔細翻看2人影片後，歸納出5大「造假證據」。

１.戶籍謄本

面對網民質疑2人是母子或祖孫身份，波仔與女友曾公開各自的戶籍騰本，但網民就指若已結為夫妻，他們只需公開1張騰本證明其夫婦關係，並稱2人申報的地址也不同。不過，其後2人澄清，由於目前經濟條件不佳，故尚未完成婚姻登記。

２.公開的合照

波仔與女友對外宣稱2人在一起長達8年，但在他們某次公開的情侶照，衣着打扮卻與過往影片中相同，並且大多都是最近拍攝的照片，引來網民猜測他們只為了開設YouTube頻道，而特意去拍攝「情侶照」。

按圖即看網民揭露的5大證據：

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3.生日蛋糕

在公開的情侶照中，有波仔與女友過往一起慶生的照片，惟眼利的網民發現桌上的生日蛋糕，其實是某餅店2020年推出的最新款式，因此被懷疑同樣是近期拍攝的照片。

4.親吻後男方的反應

在今年11月20日發布至YouTube的影片中，除了有參觀農田的畫面，更有波仔與女友親吻的一幕，但有網民認為波仔的反應並不像相愛多年的戀人，反而露出「沮喪、雙唇緊閉和遙望遠方」的模樣，直指「在一起8年的情侶不可能露出這樣的表情」。

5.騙錢疑雲

2人當初表示機緣巧合下拍攝「吃播」影片，惟影片簡介中卻有英文介紹，並提供業配合作的電郵，似乎非常熟悉拍片和發布流程。另外，影片亦有人留言指控女方曾經營「買票茶屋」（咖啡、茶外送，通常提供色情服務），並騙款70萬韓圜（約5000港元）；波仔和女友事後一度否認指控，後來又承認於20多年前經營過「買票茶屋」，惟強調不涉及色情服務，至於騙款，女方指日後有經濟能力後必會歸還。

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