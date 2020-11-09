19歲護理員嫁八旬老翁譜爺孫戀　遭揭發曾嘲丈夫失智、稱恨做寡婦

【爺孫戀】真愛不受年齡限制？美國1名19歲護理員日前嫁給1名89歲、患認知障礙症的老翁，更在個人社交網站大曬恩愛，稱自己並非為了對方的身家。不過婚後她遭友人踢爆，曾嘲笑丈夫年事已高，或於聖誕節前過身，又於網上表示自己恨做寡婦。網民對其行為看不過眼，質疑她與老翁結婚只為騙財，紛紛湧到其社交帳戶大罵，又要求執法部門介入調查。

美國1名19歲護理員日前嫁給1名89歲、患認知障礙症的老翁，婚後友人踢爆女方曾嘲笑丈夫年事已高，又曾表示自己恨做寡婦，引來網民質疑她結婚只為騙財。（Twitter圖片）

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居於美國阿肯色州的89歲老翁Lee Hopkins兩年前因妻子遇上車禍身亡，搬進護理中心居住，不過因平日沒有聊天的對象，生活非常寂寞。直至他遇上19歲、任職護理中心派藥員的Olivia Stone，生活即時大不同。Lee在Olivia的細心照顧下產生感情，兩人譜出一段相差70年的爺孫戀，並於今年9月結婚，當時Olivia曾表明她願意結婚的原因只是出於愛，絕非為了Lee的錢，更於Twitter貼出婚紗照高調曬恩愛。

不過婚後有友人貼出對話截圖爆料，踢爆Olivia曾指自己與Lee結婚後，將會是「唯一可以獲得財產的人」，又指對方比她想像中更富有。Olivia亦被爆曾多次以Lee的歲數及病情開玩笑，如在Twitter表示「他可能於聖誕節前過身」、「成為寡婦的日子快來了！應該會在30歲之前，離那一天愈來愈近了！」。

Olivia曾高調曬恩愛，婚後卻遭友人踢爆，她願意結婚原因只為承繼Lee的財產。（Twitter圖片）

雖然身為人妻，Olivia又曾明目張膽與其他男網民調情，不但嘲諷丈夫就算得知事件也會忘掉，「他知道了又能如何？忘記嗎？」，甚至於婚前兩日向另一男子問道：「如果我成為寡婦，你會要我嗎？」

不少網民看到爆料截圖都大感驚訝，同時對Olivia的行為感到非常不齒，質疑她與Lee結婚只為得到對方的財產，遂紛紛湧到其Twitter留言大罵並瘋傳「證據」，同時要求當地執法部門介入調查。而Olivia面對眾多批評，只能暫時關閉Twitter帳戶「避風頭」。

印尼1名78歲男子上月迎娶1名比自己小61歲的少女，於當地社會引起哄動。兩人的婚禮照片獲網民瘋傳，男方送贈的聘禮多到要用兩輛卡車來載，當時男方更開心表示，希望可以與新任妻子誕下一名孩子。沒料婚姻僅維持22日，他便單方面寄出離婚信，女方家人直指休妻事件如「嚴重羞辱」整個家族，老翁其後則自揭離婚原因▼▼▼

印尼一名78歲男子上月娶了17歲少女，婚禮照片在社群媒體上引起轟動。（FB@ilovekarawangid）

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