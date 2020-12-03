【嫲孫戀】38歲韓男網紅娶65歲婦　摸起來手感不對揭真實年齡

愛情不分年齡界限，韓國38歲男網紅波仔不久前宣布，與65歲女朋友拉埋天窗結婚，引起網絡熱議，誰知波仔突然再開直播向粉絲道歉，指自己隱瞞了女方實際歲數，妻子其實已是73歲，又指相識初期對方怕被嫌老虛報年齡，後來他摸起來手感不太對，追問之下才知道她的真實年紀。

韓國38歲男網紅波仔在影片中表示，終於和65歲的女友修成正果。（YouTube影片截圖）

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韓男波仔月前與女友開設YouTube頻道「a loving couple」，不時上載兩人分享生活點滴的短片，「嫲孫戀」旋即引起眾人關注，頻道逾5.53萬人訂閱，有些影片甚至高達百萬次觀看。

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他日前在影片中表示，終於和65歲的女友修成正果，兩人一起8年，很早已有結婚打算，惟女方妹妹一直反對，才不斷將婚事延期，直到妻子的妹妹過世後，兩人才舉辦婚禮完成儀式。波仔又講述兩人相識的浪漫過程，指兩人是在每次義工活動上認識，他當時第一次見到妻子，「兩人四目相交，就知道是她了」，對女方一見鍾情並積極展開追求，後來也互許終身，要一起度過下半輩子。

聽到波仔的喜訊，網民雖感驚訝但都紛紛送上祝褔，惟波仔其後突然再在YouTube開直播向粉絲道歉，表示「妻子的真實年齡其實是73歲，並非是外界所知的65歲」。波仔表示，兩人剛認識時，妻子怕被嫌老而虛報年輕幾歲，但後來發現妻子皮膚摸起來的手感不太對，追問之下才發現她的真實年齡。不過他並沒有因此而介意，笑言2個人的年齡加起來都近百歲，不會在乎一點數字，「無論是65還是73，她始終都是我最美的新娘」。

年齡是很多女人的天敵，不過印尼就有一位逆天凍齡嫲嫲，53歲的臉上幾乎看不到歲月的痕迹，身材窈窕亦從不走樣，站在兒子旁邊常被誤會是情侶，一張抱孫照更是震撼網民▼▼▼

53歲凍齡嫲嫲抱孫如母子合照 26年前顏值曝光（01熱話製圖）

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靚媽黛維Puspa Dewi早前公開一張26年前的照片，顯示神顏值真的多年不變，有網民更稱「現在比當年還年輕！」（Puspa Dewi IG圖片）

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