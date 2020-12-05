同事器官衰竭急離世　迷信老闆阻員工去喪禮　限令4件事勁刻薄

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正所謂「死者為大」，無論是誰離世，都應該予以尊重，何況逝世者是自己的員工？有網民日前在網上發文，指1位同事因急性器官衰竭離世，當公司一片愁雲慘霧時，本身超迷信的老闆竟向員工下旨，不准做4件事，包括管理級人員不能出席喪禮，被網民狠批刻薄。

網民分享指其同事因急性器官衰竭離世，當公司一片愁雲慘霧時，迷信又刻薄的老闆竟向員工下旨，不准做4件事。（GettyImages）

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facebook專頁「奴工處」日前刊登一篇投稿，撰文者表示公司1名入職半年多、人緣好的同事，突然因急性器官衰竭不幸離世，「明明上星期四仲返緊工」，死訊突傳，公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都直斥樓主老闆黑心，又指老闆如此迷信下，「見工係咪要畀生辰八字佢，夾嘅先請？」，有人則說公司無權干預員工的工餘時間，「去咗白事唔使同老闆交代㗎」。

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